Pimec veu "urgent" apujar sous malgrat el conflicte a l'Iran

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat aquest matí en roda de premsa que és “urgent i necessari” que les empreses apugin salaris tot i l’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà. Des del Nova Economia Fòrum, el líder empresarial argumenta que aquest increment de sou necessari ha d'estar vinculat a la millora de la productivitat i de la dimensió de les empreses: “En aquest país tenim un problema de productivitat, no l’hem millorat des de l'any 95”, ha apuntat Cañete, que ha reclamat fer una “anàlisi de 360 graus” a l’hora de tractar els increments salarials. “O millorem la productivitat i la viabilitat de les empreses o no ens en sortirem”, ha dit en un esmorzar informatiu.\r\n\r\nPel que fa a la regularització extraordinària de migrants, a la qual calcula que podrien optar 180.000 persones a Catalunya, Cañete ha demanat “fer bé” aquest procés i “anar amb compte a l’hora de donar a tothom la certificació de vulnerabilitat”, un dels tràmits que et permet accedir a la legalització. “El que hem de fer és donar un lloc de treball a la gent i no anar a les polítiques passives”, ha apuntat. El president de Pimec, que s'ha posicionat a favor d'aquest procés, ha afegit que s’ha de donar “canyes de pescar i no peixos” a aquestes persones perquè sinó “s’alimentarà el populisme respecte a la migració”.\r\n