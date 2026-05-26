El BBVA no perd pistonada a Catalunya: la cúpula bancària es troba a Barcelona

La cúpula del BBVA ha fet aquest dimarts la seva primera reunió a Catalunya des del fracàs de l’opa contra el Banc Sabadell. El consell d'administració s'ha reunit a Barcelona. L'entitat financera celebra les Jornades de Banca Corporativa, que comencen avui i han convocat més de cent empreses clients de tot l’estat espanyol, mentre la seva direcció, amb Carlos Torres al davant, ha volgut escenificar el “compromís amb Catalunya i el seu teixit empresarial”, segons ha expressat en un comunicat.
La direcció del BBVA ha tractat els diversos projectes estratègics del banc al territori, així com l'impuls de la IA en el funcionament intern. Torres, acompanyat del conseller delegat, Onur Genç, i la resta del consell s’han reunit amb les empreses que participen en les jornades. Un encontre on s’analitzaran els reptes del teixit productiu, com totes les transformacions que provocarà la IA o la gestió d’una incertesa geoestratègica global. Val a dir que les reunions de directius del banc a Catalunya són habituals i en algunes d'elles Torres hi assisteix.
Torres ha subratllat com a prioritat en el full de ruta del banc el vincle amb el teixit empresarial, precisament un dels temes que van envoltar tot el procés de l’opa. El BBVA, ha dit, vol ser el soci estratègic de les empreses, acompanyant-les amb finançament, però també donant-los suport a totes les seves necessitats en cada etapa del seu desenvolupament. Una d’elles és la referent a la IA.
Precisament en les jornades es farà un acte sobre innovació i intel·ligència artificial aplicat a l'empresa, en què participaran Antonio Bravo, responsable global de Data a BBVA, i Matt Weaver, de Solutions Engineering Leader EMEA d'OpenAI, companyia amb què el Grup BBVA manté un acord per integrar la intel·ligència artificial generativa al negoci bancari i transformar tant la relació amb els clients com l'operativa interna del banc.
Les trobades comptaran també amb la participació de José García Casteleiro, responsable de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA a Espanya, i de Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA. Hi participaran també el responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech; l'economista i consellera del Banc d'Espanya Judith Arnal; i el catedràtic del departament de Direcció d'Operacions, Innovació i Data Science d'ESADE, Xavier Ferràs, un dels experts catalans en innovació.
5.000 milions per al teixit productiu
Des del BBVA s’ha subratllat que l’entitat ha concedit prop de 5.000 milions d'euros en nou finançament a pimes i grans empreses a Catalunya durant el primer trimestre d’aquest any. El que suposa un 16,8% més que en el mateix període de l'exercici anterior. A banda d’això, segons dades del banc, més de 8.000 pimes i grans empreses catalanes van escollir BBVA com a nou banc durant els tres primers mesos de l'any.