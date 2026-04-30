CaixaBank i BBVA incrementen els beneficis el primer trimestre de 2026 tot i la inestabilitat internacional

CaixaBank i BBVA mantenen la línia de creixement econòmic el primer trimestre del 2026, malgrat el context d'incertesa per la guerra a l'Iran. El banc català ha guanyat 1.572 milions d'euros durant el primer trimestre del 2026, un 7% més que en el mateix període de l'any anterior, quan els beneficis van ser de 1.470 milions. El BBVA no es queda enrere, ja que ha obtingut un benefici atribuït de 2.989 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 10,8% més que en el mateix període del 2025, segons els resultats publicats aquest dijous a la CNMV.
El marge d'interessos d'ambdós bancs també es positiu. El BBVA se situa en els 7.537 milions, un 17,8% més, amb comissions netes que creixen fins als 2.256 milions (+9,5%), situant així en els 9.793 milions els ingressos recurrents del negoci bancari. Per CaixaBank el marge d'interessos ha augmentat un 0,6%, fins als 2.662 milions, amb uns ingressos totals de 4.127 milions (+2,9%), mentre que les despeses i amortitzacions han pujat un 4,6% fins als 1.652 milions, situant el marge d'explotació en 2.475 milions (+1,8%).
Les despeses d'explotació del BBVA han tancat el primer trimestre amb 4.049 milions (+13,7%) per l'impacte de la tecnologia i les sortides voluntàries de personal. El marge net del banc tanca en 6.604 milions (+14,6%). El banc basc iniciarà la setmana que ve l'últim tram de la recompra extraordinària d'accions. En concret, aquest últim tram de recompra d'accions tindrà un import màxim de 1.460 milions d'euros. En total, el BBVA haurà recomprat accions per prop de 4.000 milions d'euros des de finals de l'any passat.
El volum de negoci de CaixaBank arriba a 1,1 bilions d'euros, un 6,6% més, tot i el context d'incertesa per la guerra a l'Iran. Amb aquests resultats, el consell d'administració ha aprovat una amortització d'accions i una nova recompra de 500 milions. El nou programa de recompra d'accions tindrà una durada màxima de sis mesos i en cap cas s'excedirà un 10% del capital social. Aquest matí, CaixaBank també ha confirmat l'amortització d'accions que va comprar amb l'últim programa, representatives del 0,69% del capital social.
Uns resultats al marge de la inestabilitat internacional
CaixaBank augmenta fins als 1.572 milions els beneficis respecte a l'any anterior, però també s'incrementen en la comparació intertrimestral. Així, els guanys pugen un 5,2% respecte als 1.494 milions dels últims tres mesos de 2025. En el context d'incertesa actual, CaixaBank situa els nivells de rendibilitat (ROTE) al 17,6%, amb una ràtio d'eficiència del 39,6%. Són dades que mostren la impermeabilitat de l'entitat a les campanes de crisi econòmica que sonen arran del tancament d'Ormuz i l'encariment del cru.
Segons explica CaixaBank en el seu informe de resultats, aquest primer trimestre ha comptabilitzat 152 milions d'euros en concepte de l'impost sobre el marge d'interessos i comissions (IMIC), per sobre dels 148 milions de fa un any. A més, en el detall dels ingressos, CaixaBank obté 1.374 milions en serveis, un 7,5% més. En concret, la gestió patrimonial puja un 9,5%, les assegurances de protecció un 13,5% i comissions bancàries un 2%, malgrat que en aquest últim cas l'increment es deu a l'activitat majorista, ja que les recurrents baixen un 1,8% per l'efecte dels programes de fidelització de clients.
Els ingressos de la cartera de participades pugen un 3% interanual fins als 128 milions d’euros. En concret, els ingressos per dividends disminueixen un 7,7% i se situen en els 49 milions, mentre que els resultats atribuïts a entitats participades s'incrementen un 10,9% i arriben als 79 milions. Finalment, el volum de negoci arriba a 1,1 bilions d’euros al tancament del primer trimestre, un 6,6% més.
CaixaBank fa seva la previsió de creixement del Banc d'Espanya
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat la solidesa de l’economia espanyola, que té "un grau de protecció major que altres" davant els esdeveniments generat per la guerra a l’Orient Mitjà. En els factors que ho expliquen hi ha que en el sector privat, el menor nivell d’endeutament de les empreses i les famílies les fa capaces d’afrontar el context d’incertesa, i també el sector financer està en bona forma”. Això són pilars que expliquen el creixement de l’economia espanyola i que fan comprensible que, malgrat l’escenari sever, el Banc d’Espanya preveu créixer el 2%.
Pel que fa a CaixaBank, Gortázar s’ha referit al bon posionament comercial de l’entitat amb 19 milions de clients, un 40% de penetració, una fortalesa finacera forta i un perfil de risc atractiu, amb morositat baixa, que li dona resiliència malgrat l'entorn de risc. “No tenim exposició al món del privat credit ni als països de l’Orient Mitjà”.