La vintena edició del Mobile World Congress va generar 588 milions d’euros a Barcelona

El Mobile World Congress (MWC) del 2026 va tenir un impacte econòmic de 588 milions d’euros a Barcelona, un 4,8% més que l’any anterior i un rècord des que el congrés de telefonia mòbil va aterrar a Barcelona, segons ha informat l’organitzadora, la GSMA. Durant la celebració de l’esdeveniment global, que va aplegar 105.000 assistents de 207 països, es van crear 14.000 llocs de treball.
L’espai, que aquest any va arribar al 20è aniversari, esdevé en l’epicentre de la tecnologia mòbil a tot el món, amb expositors i llocs de trobada per a directius de milers d’empreses de tot el món. Des del 2006, l’esdeveniment ha generat un impacte econòmic total de 7.500 milions d’euros al llarg de dues dècades i ha creat 187.000 feines.
Entre els assistents d’enguany, el 58% provenien d’empreses de l’ecosistema mòbil i, pels seus perfils, el 17% eren alts executius i un 45%, de nivells directius o superiors. L'assistència al congrés va quedar un any més lluny de la paritat amb un 27% de dones participants. En paral·lel, la segona edició del Talent Arena, que organitza Mobile World Capital Barcelona al recinte firal de Montjuïc coincidint amb el MWC, va rebre més de 25.000 assistents.
L’organització, en declaracions a la premsa aquest dimarts, ha detallat que preveu una edició del 2027 igual o millor que el d’enguany, i creuen que ja està generant un interès més gran que la del 2026. Sobre la xifra econòmica que suposen els contractes empresarials que se signen durant el MWC, l’organització diu que no es pot fer una estimació fidedigna perquè, a parer seu, la majoria dels assistents no venen a tancar acords definitius, sinó a generar contactes que en un futur poden esdevenir en noves col·laboracions i línies de negoci.
La IA i la robòtica com a tecnologies punteres
John Hoffman, el conseller delegat de GSMA Ltd., l’entitat que gestiona el MWC, en declaracions a la premsa aquest dimarts, ha assegurat que, juntament amb la intel·ligència artificial (IA), la robòtica és una de les tecnologies que avancen més ràpidament, i ha destacat els esforços que està fent la Xina en aquest àmbit fins al punt de “superar els humans”.
Hoffman, que l’1 de juliol passarà a ser president de la GSMA Ltd. en un càrrec de nova creació, ha afegit que part del llegat del MWC a Barcelona és haver impulsat un ecosistema tecnològic que “hi era fa 20 anys, però més petit”. Per a Hoffman, l’arribada de nous centres tecnològics i infraestructures com el Barcelona Supercomputing Center als últims 20 anys han afavorit un entorn actual més propici a la creació i creixement de noves companyies tecnològiques.
Per la seva banda, davant el canvi de càrrec de Hoffman dins la GSMA Ltd., la directora general de màrqueting de la GSMA, Lara Dewar, en declaracions a l’ACN, ha dit que el llegat de Hoffman a Barcelona als darrers anys és haver fet de la ciutat un pol tecnològic “molt creïble” en el món.