Apartur insisteix amb el Mobile per salvar-se: un de cada quatre congressistes va dormir a un pis turístic

El 24% dels visitants de negocis del Mobile World Congress (MWC) s’ha allotjat en un pis turístic durant la seva estada a Barcelona, segons una enquesta encarregada per Apartur i elaborada per GAD3 a partir d’unes 650 entrevistes fetes durant el congrés. A més, el 53% dels assistents considera probable utilitzar pisos turístics en futures edicions del congrés, una proporció que s’eleva fins al 82% entre els qui ja hi han pernoctat enguany i fins al 77% entre els que ja els havien utilitzat anteriorment. Segons el president de l’entitat, Enrique Alcántara, l’estudi evidencia que els congressistes volen “diversitat d’oferta”, per la qual cosa no s'haurien de poder eliminar aquest tipus d’allotjament el 2028, com vol l’Ajuntament de Barcelona.
Així, Apartur torna a ficar la banya amb l'argument estrella per intentar salvar la seva presència a la capital catalana: el Mobile World Congress. El debat sobre el futur del sector fa temps que mira cap a la fira tecnològica. Mentrestant, cada vegada més municipis metropolitans han anunciat que també volen prohibir la presència d'aquesta opció turística, des de l'Hospitalet de Llobregat a Badalona.
L’enquesta, presentada aquest dilluns en roda de premsa per Alcántara i la directora general, Marian Muro, també recull que el 84% dels visitants aposta per una regulació dels pisos turístics que en permeti la convivència amb els hotels. En concret, el 59% es decanta per una regulació proporcionada. mentre que el 25% defensa la lliure competència entre ambdues modalitats d’allotjament. Un 3% dels enquestats es mostra partidari de la seva supressió.
Segons ha valorat Alcántara, l'entitat està satisfeta amb la regulació que hi havia fins ara a la ciutat de Barcelona, en considerar-la "proporcional". En aquest àmbit, ha recordat que estan a l'espera del posicionament d'Europa sobre si la no renovació de les llicències dels apartaments turístics a partir del 2028 "vulnera" els seus drets.
Per què els turistes s'allotgen en pisos turístics?
Pel que fa als criteris de tria, els pisos turístics superen l’oferta hotelera en relació qualitat-preu, amb un 40% de preferències davant del 15% dels hotels, i també en espai i comoditat, amb un 15% davant de l’11%. En canvi, en el cas dels hotels, el principal motiu d’elecció és la política de l’empresa, amb un 29% de les respostes.
El president d’Apartur, Enrique Alcántara, ha remarcat que els pisos turístics també formen part del turisme de negocis, més enllà del turisme familiar. En aquest sentit, l’estudi també apunta que aquesta modalitat d’allotjament té un pes destacat entre determinats perfils professionals vinculats al congrés, com ara premsa, expositors o perfils tècnics, així com entre els visitants allotjats a la ciutat.
"Equilibris polítics" de Hoffman
D’altra banda, Alcántara ha defensat que les dades “confirmen” una demanda creixent. Preguntat per la falta de preocupació del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, davant de l’eliminació dels pisos de turístics, ha dit que entén que el directiu ha de fer “equilibris polítics”, però ha defensat que el més “important” és escoltar els congressistes.