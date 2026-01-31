Hoffman vincula el futur del MWC amb Barcelona, però demana no apujar «massa» la taxa turística

El Mobile World Congress (MWC) tornarà a omplir Barcelona amb més de 100.000 visitants entre el 2 i el 5 de març, en una edició que marcarà el 20è aniversari del saló de tecnologia mòbil més gran del món. “No esperàvem ser aquí 20 anys, però ara espero que hi siguem 20 anys més”, ha assegurat el conseller delegat de la GSMA Ltd, John Hoffman, en una entrevista amb l’ACN. El congrés tecnològic arriba poques setmanes abans que la revalorització de la taxa turística passi pel Parlament.
"Pel que fa al preu, res és gratuït, oi? Per tant, entenc que cal proporcionar una compensació per cobrir els visitants turístics. La meva única advertència és assegurar-nos que no ho pugem massa car", ha explicat.
El dirigent de la GSMA ha fet una crida a la prudència abans d’encarir excessivament l’experiència per als assistents, però ha aclarit que no hi ha hagut contactes per aquest motiu, ja que el congrés es vol mantenir al marge de qüestions polítiques. “La meva única cautela és senzillament anar amb compte”, ha afirmat.
Barcelona, com a l'epicentre tecnològic mundial
Segons ha advertit, arriba un punt en què “el factor de molèstia i el factor de cost no valen la pena”, tot i que assegura que això “no s’ha vist al MWC”. En aquest sentit, ha defensat que la rendibilitat de la inversió per a les empreses participants continua sent “molt, molt forta”, però el cost sempre és una "prioritat". "No som un esdeveniment barat ni de bon tros", ha dit.
Un altre dels aspectes que modificaran el model turístic de la ciutat és la no renovació de les llicències dels apartaments turístics a partir del 2028. El dirigent de la GSMA ha considerat que l’economia local acabarà “compensant aquestes qüestions”. Fins ara, el congrés està satisfet amb la “gran qualitat” de l’oferta d’hotels i apartaments turístics actual.
El Mobile World Congress (MWC) tornarà a aplegar més de 100.000 visitants i a situar Barcelona com a l’epicentre mundial de la tecnologia, en un context marcat per les tensions geopolítiques, els debats sobre la intel·ligència artificial i els reptes de mobilitat a Catalunya. La fira tecnològica espera generar un impacte econòmic rècord de 585 milions d’euros. Aquest any, aterraran al congrés 2.900 empreses i més de 100.000 visitants de 250 països.
Confiança en el transport
Sobre les incidències recents al transport ferroviari i per carretera a Catalunya, l’organització ha assegurat que encara hi ha temps abans del congrés per tornar a la normalitat i expressa la seva solidaritat les víctimes els accidents de Gelida i Adamuz. Alhora, ha manifestat "plena confiança en el lideratge de les empreses de transport a Catalunya i a Espanya" i recorda que l’estat és “un dels líders mundials en connectivitat ferroviària”. En aquest context, ha destacat la capacitat d’adaptació del congrés i afirma que “la gent és resilient” i que, si cal, “trobarà maneres de compensar” les dificultats. "No tinc cap indici que la gent estigui preocupada", ha dit Hoffman, que no dubta sobre la capacitat de Barcelona per acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud.
Al contrari, ha reafirmat el vincle del MWC amb la ciutat i ha recordat que el contracte vigent s’estén fins al 2030 i que, a partir d’aleshores, es renova “any rere any” tret que alguna de les parts decideixi posar-hi fi. "És un contracte per sempre i així serà mentre sigui mútuament beneficiós", ha subratllat.
Plataforma neutral
Hoffman ha reivindicat el MWC com “un esdeveniment unificador”, que “dona la benvinguda al món”, on s'escolten “visions diferents” i “no tothom està d’acord”, però permet mostrar “diferents maneres de resoldre problemes”. El saló acull el número més gran de líders polítics fora de l'ONU.
El conseller delegat de la GSMA ha subratllat que, especialment en el programa ministerial, el MWC facilita que “grups que normalment no estan en conversa” es reuneixin i mantinguin trobades bilaterals. En aquest sentit, als passadissos del recinte de Fira Gran Via hi haurà empreses israelianes i es treballa perquè també n’hi hagi de palestines. En aquest sentit, cal recordar que ja hi va haver empreses palestines en un l’edifici del congrés a Doha.
“No prenem partit. Som una mena de Suïssa, si ho vols dir així. Som neutrals. Veus empreses xineses participants, veus empreses dels Estats Units participant, veus tot el món venint i participant, i pensem que això és molt, molt positiu”, ha remarcat.
Pel que fa a la globalització tecnològica, ha assegurat que les telecomunicacions actuen com “una capa base sobre la qual tothom construeix” i que és “clau per a la infraestructura global”. També ha recordat que el sector connecta “milions de persones, grans empreses, start-ups, individus i societats” i que “tot comença aquí, al MWC de Barcelona”.
Sobre la possible bombolla tecnològica, especialment en el sector de la intel·ligència artificial, Hoffman ha assenyalat que els mercats “normalment s’autoregulen” i que aquesta situació “no sembla haver afectat el MWC”. En relació a la tecnologia que serà omnipresent al congrés, la intel·ligència artificial, ha dit que té una "capacitat similar" d'impacte social a la del telèfon. "L'smartphone, el telèfon mòbil, i fins i tot, els telèfons dels primers temps van canviar realment la societat, van canviar els negocis, van canviar la manera com la gent viu, treballa i interactua", ha reflexionat.
Canvi de mentalitat de l’emprenedoria
20 anys després d’aterrar a Barcelona, Hoffman ha subratllat l’evolució de la cultura emprenedora a Barcelona i a Catalunya i assegura haver percebut un canvi de mentalitat respecte al fracàs, amb una actitud menys poc propensa al risc.
“Quan vam arribar per primera vegada, l'esperit emprenedor aquí a Espanya, Catalunya, Barcelona no era tan fort perquè hi havia un estigma associat al fracàs”, ha reflexionat. Ara, dues dècades i 20 edicions del Mobile World Congress després, Hoffman ha vist un “canvi de mentalitat” que és “molt beneficiós per a la innovació” i per al creixement econòmic. "Estem orgullosos del que hem fet a Barcelona en aquests 20 anys", ha conclòs.