El Govern anunciarà la setmana que ve mesures per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Iran

El Govern prepara mesures per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Iran i creu que la setmana que ve "amb tota seguretat" podrà detallar-les. Així ho ha assegurat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, després de reunir-se amb els sectors més afectats, entre aquests el químic, el metal·lúrgic, el càrnic, el cava o el vi. El conseller ha evitat concretar en què treballen, però ha dit que l'afectació "més important" que li han traslladat ha estat sobre l'encariment de l'energia, i per això ha plantejat que hi pugui haver ajuts per als sectors electrointensius.
El conseller també ha restat a l'espera de les mesures que la setmana que ve anunciarà el govern espanyol, que té més competències en matèria en energètica. "Evidentment, nosaltres un cop tinguem clar què diu l'òrgan competent, direm també la nostra", ha asseverat.
Sàmper ha explicat que treballen amb les mesures que van posar en marxa durant la guerra d'Ucraïna i la covid-19 com a "punt de partida", però volen que no generin "cap mena de tracte discriminatori", com ha assegurat que va passar aleshores. "El que hem de fer és prendre les mesures bé, en el moment correcte, que serà molt aviat, però no precipitar-nos perquè no estem en una situació que ens obligui a fer-ho avui", ha defensat.
Preguntat per mesures concretes, no ha descartat que es puguin aplicar expedients de regulació temporal (ERTO) per pal·liar l'impacte. "Són mecanismes previstos legalment, però esperem que no es donin", ha dit Sàmper. També ha plantejat com a "possibilitat" que en aquelles feines que es pugui fer teletreball, es faci per evitar combustible en els desplaçaments.
Sàmper ha refermat que mantenen "canals de comunicació constants i continus" amb els sectors afectats. A les trobades d'aquest dijous també hi ha assistit el sector del vi, tecnològic, els productes sanitaris, la indústria farmacèutica, el transport i sector agrari. També entitats financeres, representants dels ports de Barcelona i Tarragona. Per aquest divendres el Govern ha previst una nova trobada del Consell del Diàleg Social, on hi participen sindicats i patronals, que ja va fer una primera reunió dissabte passat per abordar l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.