Les deduccions desconegudes que et poden fer estalviar 600 euros a la declaració de la renda

600 euros. Aquesta és la quantitat mitja que Hisenda podria retornar de la declaració de la renda a un terç de catalans si coneguessin totes les deduccions a què tenen dret, segons la startup Laborai. Els catalans amb dos ocupadors, els contribuents vidus, els inversors en noves empreses o els qui fan donatius a entitats de foment del català, son alguns dels col·lectius que poden estar perdent diners.
La clau és que la majoria de deduccions continuen sense demanar-se per manca d'informació i Hisenda no les aplica automàticament. És a dir, si algú que pot ser mereixedor d'una deducció no ho marca específicament, no la rebrà. La declaració d'enguany es pot presentar del 8 d'abril al 30 de juny de 2026, així que repassarem quines deduccions es poden demanar.
Per exemple, aquelles persones que facin donatius a entitats reconegudes per la Generalitat que promoguin la llengua catalana (l'IEC o l'Institut d'Estudis Aranesos) es poden deduir un 15% del donatiu, amb un límit màxim d'un 10% de la quota íntegra autonòmica. Els contribuents vidus també tenen dret a una deducció, aplicable en els dos anys següents a la mort. La xifra escala fins als 300 euros si el vidu té descendents, i fins a 150 euros si no n'hi ha.
D'altra banda, els treballadors amb ingressos d'entre 15.876 i 22.000 euros que tenen més d'un pagador- i que per això estan obligats a declarar- poden deduir exactament la diferència positiva entre la quota autonòmica catalana i la quota estatal.
Altres deduccions
La més rellevant per a les llars amb menys ingressos: els qui cobren el Salari Mínim Interprofessional queden exempts de l'IRPF, una mesura que s'aplicarà com a deducció i l'abast exacta de la qual dependrà de cada comunitat autònoma. Els aturats, per la seva banda, només tindran obligació de declarar si superen els límits generals.
A l'altre extrem de l'escala, Hisenda incorpora un nou tram del 30% per a guanys patrimonials i dividends que superin els 300.000 euros anuals, una mesura que afecta exclusivament els grans inversors. També es prorroguen les deduccions per eficiència energètica en habitatge i per la compra de vehicles elèctrics, i les ajudes rebudes pels afectats per la DANA i els incendis forestals queden completament exemptes de tributar.
La importància de l'esborrany
El sistema de declaració de la renda es basa en un document que Hisenda posa a disposició dels contribuents cada primavera. L'aparent senzillesa amaga un problema real: n'hi ha prou amb revisar-lo i confirmar-lo, però allò que no diu és precisament el que més costa.
L'esborrany recull les dades que l'Agència Tributària ja té en el seu poder: rendiments del treball, retencions, prestacions. El que no recull són les deduccions autonòmiques, els beneficis per situació familiar, les compensacions per despeses mèdiques, els ajustos per lloguer, maternitat, discapacitat o donatius. Així doncs, cal marcar-les explícitament perquè l'Agència Tributària faci efectiva la deducció.