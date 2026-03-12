Trump alimenta el final de la guerra amb l’Iran malgrat els bombardejos reiterats d’Israel

"Quan vulgui que s'acabi, s'acabarà". Amb aquesta contundència s'ha expressat Donald Trump sobre la guerra a l'Iran aquest dimecres en una entrevista al portal de notícies Axios, en què ha tornat a assegurar que "falta molt poc". Les declaracions van en la línia del canvi de discurs que el president dels Estats Units va protagonitzar aquest dilluns, empès per la caiguda de les borses mundials i l'encariment del cru i del gas arran del tall de facto de l'estret d'Ormuz.
Tot i que Trump reitera que la guerra a l'Orient Mitjà va "vent en popa" i que les actuacions militars van "molt avançades respecte al calendari previst", les conseqüències en l'economia estatunidenca i mundial, així com la resposta dels aliats de l'OTAN no han estat les que el cap de la Casa Blanca esperava, alhora que el règim dels aiatol·làs resisteix als atacs i la pressió dels EUA i Israel, que volen evitar incursions terrestres.
Al seu torn, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha reblat que estan preparats per una "guerra llarga" i ha condicionat la fi del conflicte al reconeixement dels drets "legítims" del país, el pagament d'"indemnitzacions" i l'oferiment de "garanties fermes" contra futurs atacs. En un missatge a les xarxes socials, ha reafirmat el "compromís" de Teheran amb la pau a la regió, amb una comunicació adreçada principalment al Pakistan i a Rússia.
Tot plegat, mentre les Forces de Defensa d'Israel (FDI) continuen bombardejant Teheran i Beirut amb intensitat. La matinada d'aquest dijous, a més, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran i el partit-milícia libanès Hezbol·là s'han coordinat per primera vegada per atacar Israel i han llençat més de 150 míssils en poques hores, sense causar ferits. Sí que s'han registrat algunes morts civils a la capital del Líban.
Les institucions econòmiques mundials actuen per pal·liar la crisi del cru i el gas
Sigui com sigui, les derivades econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà no agraden a Trump i tampoc a les principals institucions mundials. Per això, l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) ha acordat aquest dimecres alliberar 400 milions de barrils de petroli de les seves reserves d'emergència "per fer front a les pertorbacions en els mercats petroliers", després de la reunió extraordinària celebrada dimarts a la nit. Si bé, els mercats continuen a la baixa i el preu del petroli s'ha tornat a disparar.