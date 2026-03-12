El Govern anuncia 8.474 noves places d'empleats públics per aquest 2026

El Govern aprovarà una oferta de 8.474 noves places d'empleats públics de la Generalitat de Catalunya al llarg del mes de març. L'oferta inclou 1.604 places del cos de Mossos d'Esquadra, 4.334 places de personal d'administració, 23 al cos de Bombers, 12 al d'Agents Rurals, 174 en l'àmbit d'execució penal i 2.327 que s'hauran de dividir entre l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Agència Tributària de Catalunya, que encara estan pendents d'aprovar les seves respectives ofertes.
A la darrera convocatòria realitzada, oberta el passat mes de febrer, va haver-hi 16.493 inscrits, per alguna de les 1.325 places. El 71,48% són dones (11.790), 28,18% són homes (4.648), i un 0,33% són persones no binàries (55). L'edat mitjana de les persones inscrites en la darrera convocatòria és de 40 anys.
Les proves d'aquella última convocatòria es faran a l'estiu, i seran territorialitzades. El 30,63% dels aspirants ha triat fer la prova fora de Barcelona: 1.639 a Girona (9,94% del total d'inscrits), 1.582 a Lleida (9,59%) i 1.833 a Tarragona (11,11%). En aquest cas, 4.399 persones s'han presentat per les ofertes del cos d'administració, mentre que 3.762 ho han fet pel cos superior d'administració.
La convocatòria anunciada aquest dijous, després d'una reunió amb la Mesa general dels empleats i empleades públics dona "compliment" al compromís del Govern de "simplificar i agilitzar els terminis" i també els tràmits de gestió. Les autoritats impulsen implementar un "cicle estable ordinari anual" de processos selectius per facilitar la predictibilitat i reformar l'administració de manera àgil i amb un procés "simplificat".
Fonts del Govern expliquen que a l'oferta anunciada aquest dijous no hi ha places per a mestres perquè l'acord s'ha assolit recentment. Tot i això, afegeixen que "més endavant" es farà una ampliació.