La Síndica demana a la Generalitat revisar 31 processos selectius perquè els aspirants puguin participar en més d'un

La Síndica de Greuges ha demanat a la Generalitat revisar la convocatòria de 31 processos selectius perquè s’impedeix que les persones aspirants, malgrat disposar de la titulació adequada, puguin participar en més d’un procés. La convocatòria actual limita la participació simultània en més d'un cos o una opció dintre de l'escala corresponent als candidats i restringeix les possibilitats d'accés a la funció pública. El termini per a les inscripcions finalitza el proper 17 de febrer.
D’acord amb el criteri de la Síndica, impedir, per exemple, que una persona amb un grau en dret pugui presentar-se a més d’una opció del cos superior (general i jurídica), o a una d’un cos inferior (gestió), suposa una restricció injustificada del dret d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat. La Generalitat fonamenta aquesta restricció, recollida a les bases de la mateixa convocatòria dels processos selectius, en l’aplicació d'un decret del 1997. Tanmateix, a criteri de la Síndica, la norma invocada no dona suport a la limitació establerta.
La Síndica recorda que la Constitució reconeix el dret dels ciutadans a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat. En aquest sentit, qualsevol limitació que afecti la participació en un procediment selectiu ha de ser interpretada de manera restrictiva i ha d’estar degudament justificada.
Per tot l’anterior, la institució demana a la Generalitat que revisi d’ofici les bases de la convocatòria per tal de permetre que totes les persones que disposin de la titulació necessària puguin presentar-se als processos i opcions que siguin del seu interès. També demana que faci la publicitat i la difusió corresponent perquè tots els interessats en puguin estar assabentats.
1.325 noves places de personal funcionari
Aquesta demanda de la Síndica naix després que el Govern convoqués fa uns dies 1.325 noves places de personal funcionari, distribuïdes en 31 processos selectius, amb l’objectiu de reforçar l’administració i garantir el relleu generacional. Les proves es faran durant la primera quinzena de juny. Així mateix, està previst que els treballadors s’incorporin com a màxim la primavera del 2027.
La major part de les places corresponen als cossos d’administració general. La convocatòria s’emmarca en el nou reglament de selecció, que vol simplificar tràmits, agilitzar terminis i consolidar un cicle ordinari anual de processos a la Generalitat. Un procediment que ara és qüestionat per la Síndica, perquè no permet que una persona es pugui presentar a més d'una opció.
Places amb perfils diversos
Així, destaquen les 376 places del cos superior d’administració, repartides en 315 de l’opció general, 45 de l’opció jurídica, vuit de l’opció econòmica i vuit de prevenció de riscos laborals. Hi ha 28 places del cos de gestió d’administració, amb 26 de l’opció general i dues de prevenció de riscos laborals; 366 places del cos d’administració; 114 places del cos auxiliar d’administració i 228 places del cos subaltern d’administració.
Pel que fa als cossos de titulació superior, es convoquen 36 places d’ambientòlegs, 10 d’arquitectura, una d’arxivística, una de cartografia, 11 d’enginyeria agrònoma, tres d’enginyeria de camins, canals i ports, tres d’enginyeria de forests, tres d’enginyeria industrial, dues d’enginyeria de mines i dues més d’enginyeria química.
També hi ha cinc de metge o metgessa avaluador, dues de patrimoni artístic en l’especialitat d’arqueologia, dues de pedagogia, tres de planificació lingüística, sis de psicologia, nou de salut pública i 19 de veterinària. Quant als cossos de diplomatura, la convocatòria preveu tres places d’arquitectura tècnica, vuit de biblioteconomia, sis d’educació social, 30 d’enginyeria tècnica agrícola, cinc d’enginyeria tècnica de forests, 16 d’enginyeria tècnica industrial, tres d’enginyeria tècnica d’obres públiques, tres de salut pública i 21 de treball social.