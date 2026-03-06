Les sis noves figures femenines dels carrers de Barcelona

A la primera sessió de nomenclàtor del 2026 s’hi ha donat llum verda a quinze nous espais que, d’ara endavant, portaran noms de dona. Durant aquest mandat municipal ja s’han aprovat fins a 89 noves denominacions, i més de la meitat -un 58,3%- corresponen a dones que han deixat empremta en la història.
La decisió del ple és una passa més en la feminització del nomenclàtor de Barcelona, un compromís per equilibrar un mapa urbà que durant segles ha estat desequilibrat en la representació de dones en l’espai públic. Les noves plaques porten noms de científiques, filòsofes, activistes, artistes i polítiques. Us en presentem sis que, a partir d’ara, podrem trobar passejant per la ciutat.
-
Hannah Arendt (1906 - 1975) a Sant Genís dels Agudells
En el nou espai entre el carrer de Jericó i el passeig de la Vall d’Hebron hi haurà el nom de la filòsofa i teòrica política germano-estatunidenca. És reconeguda per l’anàlisi del totalitarisme i pel concepte “la banalitat del mal” després del judici a Eichmann, membre del règim nazi i un dels organitzadors principals de l’Holocaust.
-
Carme Vilà (1914 - 2010) a Torre Baró
A petició de la família, el nom de Carme Vilà s’afegirà al de Manolo Vital, el seu marit, en la rotonda que li van dedicar en el seu barri. Vilà va ser parella i companya de Vital en la lluita per l’activisme veïnal, però també va treballar per a l’alfabetització de les dones grans del barri i l’escolarització dels nens i nenes.
-
Mercè Comaposada (1901 - 1994) a el Besòs i el Maresme
Comaposada tindrà un passatge al seu nom entre el carrer de Veneçuela i el carrer de Pallars, a petició de la comissió de Memòria i Gènere. Va ser una destacada activista feminista, compromesa amb la defensa dels drets de les dones i la justícia social. La seva tasca va ser unir educació, igualtat i transformació social i és la cofundadora de l’organització Mujeres Libres.
-
Rosa Mauri Segura (1850 - 1923) al Poblenou
Entre el camí Antic de València i el carrer de Pallars hi trobarem el passatge de Rosa Mauri Segura, una ballarina catalana de renom internacional que va triomfar a l’Òpera de París. És considerada una de les grans figures del ballet clàssic del segle XIX i es recorda per la seva elegància i tècnica refinada.
-
Dolors Renau (1936 - 2019) al Poblenou
Entre el carrer de Pujades i el carrer de Pallars hi trobarem la plaça de Dolors Renau, un homenatge a petició de la Comissió de Memòria i Gènere. Renau va ser una psicòloga, pedagoga, política i feminista catalana, diputada al Congrés i eurodiputada. A més, va ser presidenta de la Internacional Socialista de Dones, una organització que té l’objectiu d’enfortir la coordinació en l’avenç cap a la igualtat de gènere i en la defensa dels drets de les dones.
-
Colita (1940 - 2023) a la Bordeta
Isabel Steva, coneguda com a Colita, tindrà un parc nou, entre el carrer del Quetzal i l’avinguda del Carrilet. Colita era veïna del barri de Sants-Montjuïc en els anys 2000 i va ser una de les fotògrafes més importants de Barcelona en el segle XX.