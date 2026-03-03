Guia del 8-M 2026 a Barcelona: manifestacions, horari i recorregut

Com cada 8 de març, Barcelona es mobilitza amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Enguany, el 8-M cau en diumenge, la qual cosa fa preveure una afluència més gran de gent als diversos actes programats, tot i que el feminisme reivindicatiu torna a mobilitzar-se per separat per segon any consecutiu. Hi ha dues concentracions, en comptes d'una única agrupada, a causa de la posició oposada que els dos corrents tenen en qüestions com els drets de les persones trans. D'una banda, hi ha la manifestació oficial de l’Assemblea 8-M i, de l'altra, l'alternativa del Moviment Feminista de Barcelona. A més, tot i ser festiu, la CGT ha convocat una vaga feminista.
Per què el Dia Internacional de les Dones és el 8 de març?
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones en homenatge a les lluites de les dones per aconseguir la igualtat de gènere. El 8-M ha estat un dels protagonistes de les lluites feministes des de la primera onada feminista. El 8 de març del 1908 un grup de treballadores de Nova York van manifestar-se per les condicions laborals que tenien a la fàbrica tèxtil on treballaven. I el 1910 es va proposar crear un dia simbòlic per reivindicar els drets de les dones, sobretot de cara a assolir el dret a votar.
A Sant Petersburg, el 1917 les dones russes també es van organitzar protestes, enmig d'una gran fam, per exigir aliments i que tornessin els combatents. En altres moments del segle XX les mobilitzacions també van fer-se al voltant del març i el 1975 l'ONU va decidir fixar el 8 de març com a data fixa de celebració dels drets de les dones treballadores.
Horari i recorregut de les manifestacions del 8-M a Barcelona
Manifestació Assemblea 8-M
A diferència de com ho ha fet els últims anys, aquest diumenge, la manifestació oficial convocada pel col·lectiu Assemblea 8-M sortirà dels Jardinets de Gràcia a les 11.30 hores i no de la plaça de la Universitat. Des d'allà arrencarà la mobilització, que enfilarà el Passeig de Gràcia fins a la ronda de Sant Pere, per acabar a l'Arc de Triomf, a les portes del parc de la Ciutadella. En aquest darrer punt, se celebrarà l'acte final de la protesta.
El lema d'enguany és “Davant l’imperialisme colonial i feixista: lluita transfeminista” i posa l'accent en la lluita contra els moviments reaccionaris globals que atempten contra els drets polítics, socials i laborals de les "dones, lesbianes, persones trans, no binàries i totes les dissidències sexuals i de gènere". Si bé, continuarant havent-hi clams per posar el focus en les cures i la feminització de la pobresa.
Manifestació Moviment Feminista
Com l'any passat, el col·lectiu Moviment Feminista de Barcelona no s'ha adherit a la manifestació de l'Assemblea 8-M. Els dos actors estan dividits pel posicionament en la llei trans. El moviment feminista no inclou les persones trans en la seva lluita i considera que s'han de derogar les lleis i protocols. La seva protesta s'ha convocat a la plaça Catalunya, farà camí pel carrer Fontanella, la Via Laietana, el passeig Isabel II fins al passeig Picasso, on es llegirà un manifest.
Altres manifestacions convocades a Barcelona
Manifestació d'estudiants
Pel que fa a la manifestació d'estudiants, aquest any s'ha avançat al divendres 7 de març per fer-la coincidir amb la vaga estudiantil. La mobilització, convocada pel Sindicat d'Estudiants, començarà a les 12 hores a la plaça de la Universitat.
Manifestació nocturna el 7 de març
Aquesta darrera mobilització és la més arriba a les 16 edicions. La plataforma convocant, Se va armar la gorda, l'ha programat pel dissabte 7 de març a les 19 hores a la plaça de Charles Darwin i ha avançat que hi haurà una acció sorpresa.