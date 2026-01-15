«Qualsevol solució política ha de comptar amb la participació de les dones»

Yael Admi i Reem Alhajajra, activistes israeliana i palestina per la pau, recullen aquest dijous el Premi Internacional Catalunya 2025. En un acte aquesta tarda al Palau de la Generalitat, el Govern entregarà el guardó com a reconeixement a la col·laboració de totes dues a través de la iniciativa La Crida de les Mares (Mother’s Call), un moviment transfronterer liderat per dones que reclama la fi de la violència i la represa de les negociacions com a única via per garantir la seguretat i la dignitat dels dos pobles.
Totes dues reivindiquen en una entrevista a l’ACN el “paper actiu” de les dones en el procés de pau i denuncien la seva “exclusió” en el pacte del president dels Estats Units per Gaza a Sharm al-Sheik, a Egipte. “Qualsevol solució política ha de comptar amb la participació clara de les dones”, avisa Alhajajra, que ressalta la influència “positiva” de les dones en els processos de pau, ja que tendeixen a buscar "l’estabilitat, la seguretat i la protecció de la família".
Els conflictes més cruents i llargs al món s’han resolt “especialment quan les dones estan involucrades en la solució i els processos de reconciliació”, recorda Admi. L’activista israeliana diu que la “missió a la vida” de les dones és donar la vida als fills, no arrabassar-la amb “guerra sense sentit”.
Iniciativa conjunta per la reconciliació
Mother’s call és un manifest i moviment creat principalment per dos col·lectius, Women Wage Peace, format per dones israelianes que reclamen la pau i que lidera Admi, i Women of the Sun, format per dones palestines que també exigeixen la pau, i que dirigeix Alhajajra. La iniciativa demana la fi immediata del cicle de violència, l’inici d’un procés polític negociat entre les parts, seguretat, llibertat, dignitat i igualtat per a tots dos pobles i la inclusió activa de les dones en els processos de pau, basant-se en resolucions de l’ONU sobre dones, pau i seguretat.
Partint de la idea que totes les mares, independentment del bàndol, volen protegir els seus fills i garantir-los un futur sense guerra, la iniciativa utilitza la maternitat com a llenguatge comú per superar fronteres polítiques, religioses i nacionals. Fins ara, el moviment s’ha materialitzat en manifestos conjunts, marxes i actes públics amb dones israelianes i palestines juntes i campanyes internacionals de sensibilització.
Amb la concessió del premi a Admi i Alhajajra, la xifra de dones guardonades amb el Premi Internacional Catalunya augmenta a 14, si bé encara queda lluny de la paritat. En els últims trenta-cinc anys la Generalitat ha concedit 45 guardons, 32 dels quals a homes.
Reconeixement a les dones palestines i israelianes
Alhajajra veu el Premi Internacional Catalunya com un “reconeixement a la dona” i “en particular a la dona palestina”, ja que el seu projecte busca “augmentar la consciència política i l’empoderament econòmic” de les dones. El seu moviment ha triat un “llenguatge propi de les dones, més emocional” per instar els dos bàndols a tornar a la taula de negociació per “trobar solucions polítiques menys violentes i amb menys impacte” per als dos pobles.
L’activista palestina admet que quan va començar a col·laborar amb les dones israelianes “no va ser gens fàcil” per a la seva família i el seu entorn a Betlem perquè alguns ho consideraven una traïció i l’acusaven de “normalitzar” l’ocupació. “No es tractava de menystenir els drets dels palestins, al contrari”, defensa l’activista que reclama el dret de les dones a participar en el procés de pau.
Precisament va ser en una trobada de diàleg liderada per homes on la Reem Alhajajra i la Yael Admi es van conèixer. Podien tenir opinions diferents sobre el conflicte araboisraelià, però les va unir un mateix greuge: que els homes les estaven excloent de les converses de pau. Per això, van decidir aliar-se i donar veu a les dones palestines i israelianes de forma conjunta. Els fets del 7 d’octubre del 2023 van complicar la seva feina perquè la guerra ha deixat la societat “esgotada”. “El poble de Gaza encara viu en tendes de campanya i en unes condicions de vida molt complexes i difícils”, recorda Alhajajra.
L’alto el foc acordat l'octubre passat obre un “període millor” de cara a la reconciliació, opina l’Admi, que també confia en un nou "govern de pau" a Israel després de les eleccions generals al país. Sigui com sigui, Alhajajra avisa que qualsevol pas que es doni en el procés de pau serà “unilateral” si les dones no han pogut participar en el procés de decisió.