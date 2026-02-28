Eleccions al Barça (2): un club hipotecat pel nou estadi

Quan Joan Laporta va guanyar les eleccions a la presidència del Barça, el club es trobava en una delicada situació econòmica, llastrat per la mala gestió de la junta de Josep Maria Bartomeu i els efectes de la pandèmia. Però des del primer moment en què va presentar-se com a precandidat, Laporta tenia la carta de l'Espai Barça sota el braç. Un projecte que implicava la remodelació del Camp Nou i la construcció d'un nou Palau Blaugrana i que l'advocat -ara candidat a la reelecció- va pressupostar en 1.500 milions d'euros. Una despesa milionària que el club prometia recuperar amb els ingressos que generaria l'estadi quan estigués acabat.
Cinc anys després, el Camp Nou està parcialment enllestit. El Barça hi ha destinat vora 1.000 milions d'euros i entre d'altres coses, encara queda per fer la tercera graderia. Del Palau Blaugrana encara no hi ha ni rastre, ni tampoc sobre possibles dates de construcció. Amb tot, les obres del Camp Nou han provocat que el gruix del deute del Barça -1.500 milions d’euros- provingui del finançament a llarg termini per reformar l’estadi, segons va explicar The New York Times. Laporta, amb l'ajut de les palanques econòmiques, ha acabat el mandat amb la remodelació de l'estadi al sarró, tot i el forat econòmic que això ha generat.
Goldman Sachs i Limak
La remodelació del Camp Nou té molts noms, però n'hi ha dos d'especialment importants: Goldman Sachs i Limak. El primer és la banca d'inversió americana que va assumir el finançament de l'estadi, amb un crèdit de 1.450 milions d'euros. Ferran Reverter, director general a l'inici del mandat i que va plegar al cap d'uns mesos, va definir el tracte com "la millor oferta". Però el cert és que s'ha anat enverinant. Els tempos de la reforma s'han allargat i el Barça té un deute milionari amb Goldman Sachs. A més, la junta va decidir dipositar tot el crèdit en l'empresa americana i això pot convertir-se en un problema, tal com adverteix el financer David Valero Carreras. "El Barça ha concentrat tot el deute a Goldman Sachs, i això fa que la banca tingui un poder bastant fort sobre el club. Goldman Sachs treballa pels seus clients -inversors- i no es deu al Barça", remarca. A la pràctica, el club haurà de pagar quantitats milionàries a la banca americana durant un bon grapat d'anys.
L'altre gran nom de la reforma del Camp Nou és Limak. L'empresa turca responsable de les obres -escollida pel club tot i obtenir la pitjor nota en un estudi amb les constructrores competidores-. Quatre anys després de començar, les obres porten un any de retard. Es va prometre que es tornaria a l'estadi el novembre del 2024 i el primer equip masculí va fer-ho al cap d'un any. La demora ha obligat al Barça a allargar el seu període a Montjuïc, fet que genera menys ingressos pel club, i a la vegada li ha impossibilitat tornar al Camp Nou, un fet clau per començar a recuperar els diners invertits.
Capítol a banda mereix la famosa clàusula que hauria firmat el Barça per cobrar un milió d'euros de penalització per cada dia de retard de les obres. Segons explicava el diari Ara, el pagament es negociarà al final de les obres i els trucs, per estalviar-se deixar una milionada, confien en aportar proves documentals que acrediten que la culpa del retard no és només seva.
Hi ha solució a curt termini?
La junta de Laporta s'ha anat espolsant totes les crítiques sobre els problemes derivats de la remodelació del Camp Nou amb un argument: el club mutiplicarà els seus ingressos quan l'estadi estigui acabat. El pla és fer-ho a través dels esdeveniments organtitzats al recinte, les entrades i la restauració, el museu, les llotges VIP i els patrocinis que inclouen els drets del nom de l'estadi. Precisament l'acord de patrocini amb Spotify és un dels moviments econòmics del mandat de Laporta més ben valorat pels experts.
Tot i això, Valero Carreras posa aigua al vi. "Per eixugar el deute cal un termini molt llarg", diu El financer explica que el Barça té un venciment de deute molt fort el 2028 i l'aspiració és renegociar les dates dels venciments perquè vagin com més lluny millor mentre es van pagant interessos. Per concloure, i tot i que l'Spotify Camp Nou sigui una màquina de generar ingressos -el Barça espera generar 350 milions d'euros anuals amb les operacions a l'estadi-, Valero pronostica que caldrà esperar uns anys "per veure el deute saldat". Una situació provocada, per bé o malament, per la remodelació del camp.
Les palanques
Així doncs, les limitacions financeres del club no han frenat Laporta de remodelar el Camp Nou ni de fer fitxatges milionàris -Koundé, Raphinha, Lewandoski o Olmo-, però tot plegat s'ha sustentat en gran part gràcies a les palanques. Un concepte desconegut per la majoria fa cinc anys que l'advocat barceloní ha popularitzat. Valero Carreras les defineix així: "Vendes d'ingressos futurs del club a inversors externs a canvi d'aconseguir entrades imminents". La més sonada va ser la venda del 25% dels drets televisius dels pròxims 25 anys a l'empresa nord-americana Sixth Street, a canvi de 667 milions d'euros. Tot i això, encara no s'opera dins la regla 1:1 del fair play financer.
Així, el Barça ha venut part del seu patrimoni i dels seus ingressos futurs a canvi de poder assumir despeses del present. És el recurs d'emergència que va trobar per Laporta per tornar a convertir el Barça en un equip competitiu i complir el seu desig de remodelar el Camp Nou. Ara, en plena campanya electoral, l'oposició crítica la gestió econòmica de Laporta, que s'afanya a dir que la situació ha millorat durant el mandat i treu pit del nou estadi.