Amb les eleccions del Barça a tocar, un nou front obert ha esguitat l'expresident del club Joan Laporta, que va dimitir el 9 de febrer per poder presentar-se a la reelecció del 15 de març. Un soci del Barça ha denunciat davant l'Audiència Nacional al candidat a la presidència i altres membres del seu equip directiu per presumptes delictes de blanqueig de capitals i cobrament de comissions irregulars, segons ha informat El Periódico. La documentació presentada, a la qual ha tingut accés el diari, exposa diverses operacions financeres realitzades a l’estranger.
A més de Laporta, la querella assenyala altres membres destacats del seu equip directiu, com el president en funcions, Rafael Yuste; l’exvicepresidenta institucional Maria Elena Fort; l’antic responsable econòmic Eduard Romeu; el tresorer Ferran Olivé; i el secretari de la junta, Josep Cubells. També hi apareixen diversos executius del club, així com el germà de Laporta, Xavier Laporta, i responsables de diverses empreses suposadament implicades, a més d’un intermediari.
La denúncia va ser presentada divendres al jutjat de guàrdia de l’Audiència Nacional acompanyada de 38 documents, entre els quals hi ha informació mercantil i reculls periodístics sobre operacions com les obres del nou estadi. Ara, el tribunal haurà d’assignar el cas a un jutge, que decidirà si obre una investigació o si arxiva les actuacions per manca d’indicis suficients.
Segons cita El Periódico, l'acusació exposa "l'estructura del circuit de pagaments de les comissions indegudes i la reintroducció dels fons a Espanya radica en països estrangers i amb fiscalitat opaca no col·laborativa", amb seu a Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia.
Entre les operacions sota sospita s’hi inclouen la venda d’actius digitals del club, l’adjudicació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a New Era Visionary Group, la compra de seients VIP, la concessió de les obres del nou estadi a Limak i la suposada intermediació en la renovació del contracte amb Nike. L’acusació hi afegeix possibles delictes fiscals i la presumpta existència d’una organització criminal.
El document també assenyala que, per indicació directa de Laporta, s’hauria limitat l’accés dels socis a informació sobre aquestes operacions, justificant-se en la "confidencialitat", fet que hauria dificultat la transparència. Per aquest motiu, la denúncia demana al jutge que reclami contractes, factures i registres mercantils de diverses empreses, així com el rastreig de transferències milionàries procedents de Dubai i Xipre. A més, es reclama que la Lliga faciliti la documentació relacionada amb determinades operacions, com la dels seients VIP, i que el FC Barcelona aporti els informes interns d’auditoria i compliment normatiu.