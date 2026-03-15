Situació inversemblant: Ter Stegen intenta votar i no pot perquè no consta en el cens

Dia d'eleccions a Can Barça. Aquest diumenge es decideix qui serà el president durant els pròxims anys. Un cop s'acabi el que molts qualifiquen de "festa barcelonista" se sabrà si Joan Laporta continuarà amb el seu projecte esportiu o Víctor Font podrà donar un cop de timó.
Segons les darreres dades recollides a les 13 hores, més del 19,19% dels socis han votat. El dia està replet de mostres de barcelonisme per part dels socis, però també de llegendes del club i estrelles de l'actualitat com Aitana Bonmatí. Durant el matí, l'anècdota que ha deixat perplexos els allà presents i ha generat enrenou a les xarxes socials ha estat la presència de Ter Stegen, qui durant aquesta temporada forma part de les files del Girona en forma de jugador cedit.
La situació de Ter Stegen no és gens fàcil des que es va lesionar l'any passat, va fer el pols al club i va marxar cedit. Amb menys de cinc partits amb la samarreta del Girona va tornar-se a lesionar de gravetat i viu a cavall de Barcelona i Girona.
Situació incòmoda
Durant el dia d'eleccions ha volgut participar com a soci del club. Ha aparegut i un cop es trobava davant de la seva mesa s'ha viscut una situació amb incredulitat. Amb tots els periodistes envoltant-lo, el president de la mesa li ha hagut de dir que no apareixia el cens i el porter alemany ha hagut de marxar sense poder votar.
Tot i l'anècdota, les votacions segueixen i tancaran a les nou del vespre, moment a partir del qual es coneixerà un sondeig de la televisió pública i arrencarà l'escrutini. En les últimes eleccions, Laporta va aconseguir 30.184 vots, un 54,28% dels vots, mentre que Font va quedar per darrere amb 16.679 sufragis, un 30% del total. El tercer en discòrdia, Toni Freixa -que en aquell moment representava l'herència de Josep Maria Bartomeu i ara s'ha acostat al candidat a la reelecció- amb prou feines va arribar als 4.769 suports, un 8,58%. Feia 25 anys que les eleccions al Barça no eren un cara a cara entre dos candidats que representessin dos projectes tan diferenciats.