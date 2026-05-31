Aldarulls a França després de la final de la Champions: incendis, més de 400 detinguts i set policies ferits

La nit d'aquest dissabte ha estat intensa a França on, després de la victòria del PSG a la final de la Champions, s'han produït més de 400 detencions per incidents violents en diversos punts del país, però sobretot a la capital. Les forces de seguretat van sortir al carrer per confrontar els aldarulls per la celebració de la segona Champions consecutiva i, segons ha informat el ministre de l'Interior, Laurent Nuñez, set policies han quedat ferits, un d'ells en estat greu.
Els altercats s'han produït, especialment, en Rennes, Estrasbourgo, Clarmont i Grenoble, però París ha estat la ciutat en què s'han registrat els disturbis més greus. Destrosses al mobiliari urbà, llançament de material pirotècnic i enfrontaments entre grups d'aficionats i els agents desplegats han protagonitzat una nit de celebració caòtica i violenta.
De les 416 persones arrestades a França, 283 ho han estat a París. A la ciutat, prop de 20.000 seguidors s'havien congregat als Camps Elisis per seguir en directe la final entre el PSG i l'Arsenal. Tot i això, els incidents s'han estès a diferents barris de la capital.
La tensió va començar amb el gol de Havertz, de l'Arsenal, al minut cinc, que va provocar els primers llançaments d'objectes contra la policia i les primeres intervencions per efectuar detencions. Les autoritats franceses ja havien preparat un ampli operatiu policial en vista dels aldarulls de l'any passat, quan el PSG va guanyar la primera Champions, i que van acabar amb dos morts, prop de 200 ferits i 500 detencions, aproximadament, al país.
Davant la situació viscuda durant la nit, les autoritats han descartat la tradicional rua dels campions d'aquest diumenge, que recorre aquest els Camps Elisis. La celebració oficial es traslladarà als peus de la Torre Eiffel, on l'equip dirigit per Luis Enrique té previst oferir el trofeu als aficionats en un acte que podria reunir més de 100.000 persones.