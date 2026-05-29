El Barça fitxa Anthony Gordon per 70 milions: la «jugada mestra» de Deco en clau Champions

El Barça ja ha anunciat, el 29 de maig, el primer fitxatge per a la temporada vinent: Anthony Gordon. L'extrem anglès de 25 anys estarà a disposició de Hansi Flick després que el club hagi pagat 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle, en el que és el primer gran traspàs internacional del mercat d'estiu.
El fitxatge de Gordon agrada molt a Flick per la velocitat i la intensitat en la pressió de l'extrem. Sobretot, en clau Champions, on el ritme és més ràpid que a la Lliga i el fons d'armari fa la diferència. I és que, des del president, Joan Laporta, fins a l'entrenador i els jugadors, el Barça ha expressat reiteradament que la Lliga de Campions és el gran objectiu a curt termini.
Precisament, el moment en què es produeix la incorporació és el que més convenç els culers, ja que arriba just abans de l'inici del Mundial 2026, en què Gordon participarà amb Anglaterra. Això pot suposar una revalorització immediata del jugador, que està previst que sigui titular amb la que és una de les grans candidates al títol. A més, el Barça s'anticipa així a la possible sortida d'alguna de les seves estrelles per un preu elevat, de manera que els equips venedors no li apugin el preu, sabedors que la guardiola està plena.
La "jugada mestra" de Deco de la que parlen diversos periodistes i experts de l'entorn del Barça va més enllà. Diversos mitjans, com el Diario de Sevilla, asseguren que el Newcastle substituirà Gordon per Adbe, l'extrem del Betis. El club blaugrana conserva el 20% dels drets econòmics del jugador, que té una clàusula de 60 milions d'euros. Per tant, si el Newcastle paga la clàusula o el fitxa per un preu proper, el Barça ingressarà uns 12 milions.
El Betis ja es prepara per a aquest escenari i, entre els extrems que més convencen la direcció esportiva per ocupar el lloc d'Abde, hi ha Jan Virgili. El català és propietat del Mallorca, però el Barça conserva el 40% dels seus drets i, com que el club balear ha descendit a la segona divisió, la seva clàusula és ara de 12 milions. Així, els blaugranes ingressarien 4,8 milions d'euros. La carambola suposaria uns ingressos totals de 18,8 milions d'euros, que deixarien el fitxatge de Gordon en poc més de 50 milions.
El fitxatge de Gordon anticipa una sortida traumàtica?
El Barça ha tornat, després de molts anys, a la norma 1-1, que vol dir que els diners que la Lliga comptabilitza tots els diners que ingressa per fitxatges a l'hora de calcular el límit salarial. Si bé, el club assegura que la incorporació milionària de Gordon no fa que deixin de buscar un davanter centre de primer nivell i diverses informacions diuen que ja ha presentat una oferta de 100 milions per Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid.
Després d'estius amb problemes per sumar talent i inscriure jugadors, tanta despesa fa pensar que hi haurà vendes importants i alguns mitjans i periodistes avisen que es pot produir una "sortida traumàtica". Els candidats més lògics a sortir són Koundé, Balde, De Jong i Raphinha, però no consta cap oferta oficial per ells. La parròquia blaugrana desitja que l'adeu de Lewandowski -el jugador més ben pagat de la plantilla amb diferència- i una renovació a la baixa de De Jong siguin suficients per poder assumir el cost de les noves incorporacions.