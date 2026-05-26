La reina diu adeu: Alexia Putellas marxa del Barça

Alexia Putellas marxa del FC Barcelona. El rumor a veus ja és oficial, aquella notícia que mai vols que et donin, però que ja t’han donat. La reina del Barça ho ha comunicat a través d'un vídeo emotiu i intens, amb la Rosalía de fons, que ella mateixa ha publicat a les seves xarxes socials. Així, acaba contracte i no renovarà, deixant el club després de 14 temporades, 30 títols i 2 pilotes d’or a l'esquena.
Putellas, que va arribar el 2012 amb només 18 anys, marxa ara com a capitana i llegenda, però no només del femení, sinó com una icona del club. Amb 234 gols en 512 partits, i encara tindrà temps de fer-ne algun més, Putellas ja és la segona màxima golejadora del club, per darrere de Leo Messi, que en té 672, i per sobre de Cèsar, que en va marcar 232.
Capitana i referent, la de Mollet del Vallès ha estat, i ho serà fins a l’últim dia, la líder del millor Barça femení de la història. De fet, Putellas marxa després d’una temporada històrica en què l’equip ha guanyat el segon pòquer de la història de la secció, després del conquistat el curs 2023/2024: Supercopa, Copa de la Reina, Lliga i Champions.
"Bi-Pilota" d'Or
Alexia Putellas ha vist com l'èxit col·lectiu del Barça venia acompanyat, meritòriament, dels reconeixements personals. La de Mollet va guanyar la Pilota d'Or l'any 2021, convertint-se en la primera catalana a aconseguir-ho i, no contenta, va doblar l'aposta el 2022, guanyant la seva segona Pilota d'Or. Putellas també va recollir dos premis The Best aquells dos anys i, el 2021, encara va tenir temps per ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, convertint-se en la primera dona futbolista a obtenir aquesta prestigiosa distinció de la Generalitat.
Aquesta pluja de premis van fer d'Alexia Putellas un reclam mundial i mediàtic. La seva figura ha empès el futbol femení a una altra categoria en màrqueting, audiències i, perquè no dir-ho, en prestigi. Sense ella no s'entén ni el domini futbolístic del Barça ni l'auge del futbol practicat per dones en l'àmbit global. Figures com la seva, o la d'Aitana Bonmatí, són essencials per entendre aquest creixement exponencial i, tot i que encara queda molt camí per recórrer, gran part del mèrit recau sobre les seves espatlles.
Un Barça inoblidable
A banda dels reconeixements individuals, Putellas ha estat la peça central de l’engranatge, dins i fora del camp, que ha fet del Barça un equip de llegenda. Des de l’arribada de la de Mollet, l’equip ha viscut una metamorfosi que l’ha convertit en el més dominant de l’última dècada, al futbol estatal i a Europa.
El palmarès de l’’11’ del Barça n’és una prova més que evident:
- 10 Lligues
- 10 Copes de la Reina
- 6 Supercopes
- 4 Champions
Per si no n’hi hagués prou, el (seu) Barça s’ha convertit en l’únic equip de la història en arribar sis vegades a la final de la Champions de manera consecutiva. De les quals n’ha guanyat quatre, destronant l’Olympique de Lió, equip històricament dominador. A més, Putellas també ha guanyat el Mundial amb la selecció espanyola l'any 2023.
Llegenda, en majúscules
Com totes llegendes, Alexia té aura de mite i està compromesa amb la història. La seva empremta inesborrable també compta amb moments simbòlics de la història recent del club: Putellas va ser la primera golejadora de l’Estadi Johan Cruyff i també la primera futbolista a marcar al Camp Nou. A banda, després de la greu lesió de genoll que va patir el 2022, que la va mantenir gairebé deu mesos allunyada dels terrenys de joc, Putellas va tornar com el que és, una jugadora única, i poc després va marcar el gol que sentenciava la final de la Champions 2023/24, la tercera de la història del Barça.
Després de 14 temporades i amb llàgrimes als ulls, Alexia Putellas posa punt final a una etapa gloriosa a la recerca de nous reptes al London City Lionesses, de la lliga anglesa. Amb ella, marxa una llegenda en majúscules del club i de l'esport, però el seu nom, els records, els gols i els títols queden escrits a la història, i això és un privilegi que ja mai ningú li podrà robar.