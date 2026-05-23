FCB 4-0 OL

El Barça guanya la Champions i torna a regnar a Europa

Les blaugrana apallissen l'Olympique de Lió per 4-0, amb doblets d'Ewa Pajor i de Salma Paralluelo, i alcen la quarta Champions de la història

Publicat el 23 de maig de 2026 a les 19:56
Actualitzat el 23 de maig de 2026 a les 20:05

El Barça ha conquistat la quarta Champions femenina de la seva història després de triturar l’Olympique de Lió per 4-0, amb doblets d'Ewa Pajor i de Salma Paralluelo. Les blaugrana, que han disputat la sisena final consecutiva, s'han emportat el títol davant l'equip de Jonathan Giráldez, exentrenador culer, i segellen una temporada històrica en què han tornat a guanyar el triplet: Copa de la Reina, Lliga i Champions.

Després d’una primera part molt igualada i amb alternatives per als dos equips, amb una Cata Coll que s'ha lluït sota els pals de la porteria blaugrana, el Barça ha apujat dues marxes a la segona meitat per emportar-se la final. La polonesa Ewa Pajor, que ha guanyat la seva primera Champions després de perdre cinc finals, ha començat a encarrilar el partit al minut 55, situant l'1-0 amb un xut fort i creuat després d'una gran jugada de Patri Guijarro, l'ànima d'aquest equip. 

Pajor, al minut 69, ha fet el 2-0 i el seu doblet particular a assistència de Paralluelo, després d'una jugada enrevessada dins l'àrea de les franceses. Cata Coll ha tornat a lluir-se pocs minuts després aturant un 1 contra 1, amb Aitana Bonmatí, que ha començat a la banqueta, ja sobre el camp. Al 90 Paralluelo s'ha tret una canonada de la cama esquerra des de la frontal i, ja a l'afegit, ha signat el seu doblet per destrossar l'Olympique

El Barça confirma el canvi d’hegemonia

Amb aquesta victòria, el Barça es refà de la derrota de la temporada passada, que va caure a la final davant l'Arsenal per 1-0. El triomf, a més, també suposa igualar el balanç de finals amb el Lió; fins ara les culers n'havien perdut dues i n’havien guanyat una.

L’Olympique de Lió arribava a la final com el club més històric del futbol femení, amb vuit Champions a les vitrines, però el Barça ha tornat a demostrar que l'hegemonia del futbol europeu és blaugrana. Des de la primera Champions conquistada la temporada 2020-2021, les culers han disputat totes les finals continentals i han convertit el projecte en una referència mundial, de fet, amb aquest nou títol, el Barça iguala el Frankfurt com el segon club amb més Champions femenines de la història.

