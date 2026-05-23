Florentino copia Laporta amb una lona gegant davant del Bernabéu: «Molta història per fer»

Es torna a parlar de Florentino a les xarxes socials i als mitjans, no només perquè -com era d'esperar- aquest diumenge s'ha confirmat com a candidat a les eleccions a la presidència del Reial Madrid; sinó també perquè ha penjat una lona gegant davant del Bernabéu com a tret de sortida de la seva campanya.
A la lona, que està situada en un dels edificis d'enfront del camp de l'equip blanc, es pot veure la seva imatge amb l'eslògan que protagonitzarà la seva cursa electoral: "Molta història per fer".
A més, també apareixen les set ciutats en què el Reial Madrid va aconseguir les set Champions sota el mandat de Florentino, una idea que pretén potenciar la seva imatge com el candidat ideal per continuar fent triomfar al club blanc. Tot després d'unes setmanes en què la seva figura pública ha estat desacreditada per mitjans esportius i per l'opinió pública després de la seva polèmica roda de premsa en què va perdre els papers i va esclatar contra periodistes i contra el Barça.
Una còpia a la lona de Laporta
Aquesta idea de campanya no és nova, de fet, el president del Barça Joan Laporta ja va penjar una lona gegant, a les eleccions de 2021, al costat de l'estadi Santiago Bernabéu- amb un missatge cap a l'afició madridista: "Ganes de tornar-vos a veure". La pancarta de Laporta va ser un pas important perquè acabés guanyant aquelles eleccions.
Però no només Florentino ha replicat aquesta idea. També ho va fer Marc Ciria, qui es va quedar fora de la cursa electoral del Barça, quan va penjar una lona gegant al centre de Barcelona -a la cruïlla entre el carrer Aribau i la Travessera de Gràcia- amb una icònica imatge de Leo Messi i un missatge: "Ganes de tornar-te a veure".