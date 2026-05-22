Pep Guardiola marxa del Manchester City després d'una dècada

Ja és oficial, Pep Guardiola marxarà del Manchester City en acabar la temporada, tot i tenir un any més de contracte. El de Santpedor, que va arribar al club l'estiu del 2016, deixa un llegat inesborrable amb 20 títols conquistats al llarg d'una dècada al capdavant dels "sky blue", en què ha disputat 593 partits oficials. Guardiola rebrà un homenatge aquest diumenge a l’Etihad Stadium en el que serà el seu últim partit amb el club.
En un vídeo publicat a xarxes, Guardiola ha agraït a la seva afició el suport en els "moments que més ho necessitava", i diu: "No em pregunteu per què me'n vaig, no hi ha cap motiu, però sé que és el moment de fer-ho". El palmarès del de Santpedor durant l'etapa a Manchester és envejable, de fet és l'entrenador més llorejat de la història del club:
- 6 Premier League
- 1 Champions, la primera i única de la història del club
- 3 FA Cups
- 5 Copes de la Liga
- 1 Mundial de Clubs de la FIFA
- 1 Supercopa d'Europa
- 3 Community Shields
La nova feina de Guardiola
El següent pas de Guardiola a les banquetes encara és una incògnita, però tot apunta que entrenarà alguna selecció, tal com ell mateix ha deixat entreveure en alguna declaració. Tot i deixar el càrrec d'entrenador, el club ha comunicat que Guardiola continuarà lligat al City Football Group, ara, però, assumint el rol d'Ambaixador Global. Entre les seves noves tasques, l'entrenador català haurà d'assessorar tècnicament els clubs del grup, entre ells el Girona, i treballarà en "projectes i col·laboracions específiques".