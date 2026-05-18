Hansi Flick renova dues temporades més amb el Barça

Hansi Flick renova el contracte amb el Barça fins al 2028, amb la possibilitat d’estendre l'acord una temporada més. Així ho ha confirmat el club blaugrana en un comunicat aquest dilluns en què ha destacat el treball del tècnic alemany durant aquests dos anys al capdavant de l'equip, temps en què "ha consolidat un equip competitiu i fidel a la identitat del Club, capaç de dominar el futbol estatal i convertir-se en un dels noms propis del panorama europeu", han descrit al comunicat.
En dues temporades, l’entrenador de 61 anys ha aconseguit guiar l'equip a aixecar cinc títols: dues Supercopes d’Espanya, una Copa del Rei i dues Lligues, aquesta última serà especialment recordada pels seguidors blaugrana després de la victòria contra el Real Madrid.
Es tracta de la segona ampliació de contracte de Flick després de la que va signar el 21 de maig del 2025. Ara, un any després, el tècnic reforça el seu compromís amb el Barça, fet que el club ha valorat a través del comunicat.
"L'alemany ha fet de la Masia una peça fonamental del present i del futur de l'equip", destaquen en referència al salt al primer equip de fins a 13 jugadors del filial. Amb una plantilla marcada pel talent emergent, l’equip ha aconseguit competir amb identitat pròpia. El tècnic vol continuar ampliant aquest seguit de triomfs al capdavant del Barça i, de fet, ja va expressar al març la seva voluntat de tancar la seva trajectòria amb el club.
"No estic pensant en marxar a cap altre lloc. Aquest serà el meu últim club en el qual treballaré. Estic encantat", va dir en una roda de premsa abans del partit de Champions contra el Newcastle. Una roda de premsa en què també va expressar la seva comoditat amb Joan Laporta i Deco al capdavant del club.