Hansi Flick anuncia que el Barça serà el seu últim club: «No penso en marxar»

La germanor que es viu dins del vestidor del Barça llueix sobre la gespa i a la roda de premsa. Un dels temes de la campanya de les eleccions del club blaugrana que es van viure el passat diumenge ha estat la continuïtat de Hansi Flick. Ser qui ha portat el tècnic alemany a les banquetes del Barça ben segur que va sumar algun vot a l'aclaparadora victòria de Joan Laporta davant Víctor Font.
Flick és una de les revelacions del mandat de Laporta i la seva continuïtat ha estat una de les preocupacions d'alguns culers. Aquest dimarts, en la roda de premsa prèvia al decisiu partit de Champions del Barça contra el Newcastle, s'ha preguntat a Flick per aquesta qüestió. Tot i que l'entrenador blaugrana ha dirigit el focus de la roda de premsa al partit, no ha pogut evitar donar una informació que destaca més enllà de l'afer professional: "Aquest serà el meu últim club".
Camí de ser llegendari
Abans, ha posat èmfasi sobre el que es pot considerar el primer partit més transcendental de Champions que es viurà a l'Spotify Camp Nou, per evitar parlar del seu futur: "Aquest no és el moment. Tenim un partit molt important per l'equip i el club", ha disculpat Flick. "Tot el món sap que estic molt content aquí. He de parlar amb la meva família. Ara no és el moment", ha dit.
La seva integració al club ha estat de deu, fins al punt de votar com un soci més en les eleccions. Joan Laporta i Deco són dues de les persones que el fan sentir còmode al club i l'alemany ha celebrat que segueixin al càrrec: "És important tenir una bona estructura perquè amb una bona estructura hi ha estabilitat".
Tot i no parlar expressament sobre si s'allargarà la seva relació contractual amb el Barça, sí que ha expressat que no hi haurà un club després d'aquest: "Crec que queda clar que m'agrada molt treballar aquí, però al final el més important és el que sento ara mateix. Però això és futbol i tenim molt temps per endavant". Tot i això, sí que ha predit que el Barça serà el seu darrer equip on treballi: "No estic pensant en marxar a cap altre lloc. Aquest serà el meu últim club en el qual treballaré. Estic encantat".
Barça - Newcastle, un partit transcendental
El Barça es jugarà la continuïtat a la Champions aquest dimecres a les 18.45 hores contra el Newcastle, serà un partit de vida o mort. El partit d'anada va acabar amb un 1-1 i qui guanyi al Camp Nou passarà a la següent ronda. En aquest sentit, Hansi Flick ha mostrat positivisme a la vegada que realisme: "Hem de ser optimistes perquè tenim molta qualitat a l'equip. Som capaços de guanyar la Champions, però hem de millorar". També ha recordat la quantitat de baixes que hi ha a les files blaugranes. Ni Baldé, ni De Jong, ni Koundé hi seran.