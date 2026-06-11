El PSOE s'enfonsa després dels escàndols i el PP retalla distància, segons el CIS

Canvi de tendència al baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) després dels escàndols del PSOE. Els socialistes espanyols continuarien guanyant les eleccions però es deixa fins a cinc punts respecte l'última enquesta, publicada fa només dues setmanes. La caiguda del PSOE s'afegeix a una crescuda del PP, que recupera prop de dos punts i retalla distàncies, quedant-se a tot just quatre punts de situar-se en primera posició. Es tracta del primer baròmetre del CIS que mesura l'impacte dels casos judicials que tenen com a respectius protagonistes José Luís Rodríguez Zapatero i Leire Díez.
Segons el baròmetre del CIS del juny, Pedro Sánchez guanyaria les eleccions espanyoles amb un 31,3% dels vots i es deixa 4,9 punts respecte l'estimació del maig. Per darrere quedaria un Alberto Núñez Feijóo que s'apropa amb un 27,1% dels vots, que són 2,2 punts més que en la passada estimació. Per darrere hi ha Vox, que es deixa tot just quatre dècimes i se situa en el 15,8% dels vots. Sumar experimenta un lleuger repunt en plena caiguda del PSOE i aplegaria el 6,4% dels vots, set dècimes per sobre del baròmetre del maig. Podem també guanya tres dècimes i sumaria el 2,8% dels vots.
Pel que fa als partits catalans, alguns canvis. ERC es deixaria set dècimes respecte l'últim baròmetre i es quedaria en l'1,9% dels vots. Per contra, Junts trenca mesos de tendència a la baixa i se situa en l'1% dels vots guanyant dues dècimes. La resta de partits que té en compte l'enquesta són S'ha acabat la festa amb l'1,9% dels vots (-0,5), Bildu amb l'1,2% dels suports (+0,3), el BNG que marca un 1% i el PNB que se situa en el 0,6% dels vots i guanya una dècima.
La preocupació per la corrupció es dispara
La preocupació per la corrupció i el frau s'ha incrementat 9,3 punts al baròmetre corresponent al mes de juny coincidint amb els escàndols del PSOE. Ara aquest assumpte és citat al 18,4% dels qüestionaris i ha escalat al quart lloc de la taula de problemes a l'Estat. El primer problema continua sent l'habitatge, amb el 41,3%, seguit de la crisi econòmica, amb el 19,8% d'al·lusions. La tercera plaça torna a ser per a la immigració, amb un 18,9%.
Hi haurà ampliació.