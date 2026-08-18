El Govern agilitza l'atenció ciutadana per «apropar» els serveis públics

L'Oficina Virtual i les Oficines d’Atenció a la ciutadania (OAC) mòbils de la Generalitat han permès fer prop de 5.000 tràmits. Ambdós serveis són part del pla d’atenció ciutadana impulsat pel Govern amb l’objectiu d’oferir una atenció més accessible i propera, tant per videotrucada com de manera presencial. Totes dues vies han estat un èxit perquè la nota mitjana dels usuaris, elaborada a través de diversos qüestionaris, és de 4,9 sobre 5.
L’Oficina Virtual ha realitzat més de 3.500 gestions per videotrucada des de l’octubre passat, quan va començar el projecte. Ofereix a la ciutadania la mateixa atenció personalitzada que es pot rebre en una OAC presencial, ja que compta amb l’acompanyament d’informadors especialitzats que orienten i resolen dubtes dels usuaris i amb una quarantena de serveis relacionats amb àmbits socials, d’educació, de salut, d’igualtat o d'identificació digital, entre d’altres. Fins i tot, si el ciutadà ho demana i autoritza, els informadors poden fer el tràmit en nom seu.
El canal el formen set informadors especialitzats i obre cada setmana amb una oferta de 180 cites. Així i tot, la intenció és incorporar noves eines d’accessibilitat com la traducció simultània en català, castellà, anglès i, també, a l’àrab i l’urdú, a més d’oferir la possibilitat de sol·licitar intèrpret en llengua de signes. El desplegament, però, no s’atura aquí. La Generalitat té la intenció d’incorporar, també, nous tràmits per tal d’acabar oferint tots els que es poden fer en una OAC presencial. El projecte ha rebut el Premi CNIS 2026, un guardó que posa en valor serveis que contribueixen a millorar i transformar l'Administració pública.
Les Oficines mòbils, un recurs per arribar a tothom
Tal com assegura el conseller de presidència, Albert Dalmau, la gent gran pot tenir “més dificultats” per utilitzar la via virtual. Per aquest motiu, el Govern ha impulsat unes oficines mòbils d’atenció ciutadana: “Això està permetent que en municipis rurals arribi l’atenció ciutadana, directament, a la plaça del poble, sense la necessitat de desplaçar-se fins a Barcelona”, assegura Dalmau.
El servei ja ha aconseguit gairebé 1.200 atencions en només quatre mesos de funcionament. Aquesta innovació d’atenció ciutadana compta amb cinc furgonetes que visiten més de 200 municipis un cop al mes i permet a la ciutadania rebre informació, fer tràmits i obtenir suport individualitzat: “L’objectiu és acostar els serveis públics a la ciutadania”, explica el titular de la cartera.
Els vehicles estan especialment adaptats com oficines d’atenció ciutadana itinerants, equipats amb espais d’atenció especialitzada, connexió als sistemes de la Generalitat i els recursos tecnològics necessaris per fer els mateixos tràmits que es poden gestionar a una OAC tradicional.
Per garantir la cobertura del servei a tot el país, s’ha estructurat en cinc línies territorials: Centre, Nord-est, Nord-oest, Sud-est i Sud-oest. Cadascuna d’aquestes demarcacions té una unitat mòbil que dona servei als municipis corresponents. En els primers quatre mesos de funcionament, la línia Sud-oest ha registrat 382 atencions, seguida de la Nord-est (319), la Sud-est (186), la Centre (166) i la Nord-oest (128). Els tràmits més habituals són els vinculats a la identificació digital, com l’idCAT, les prestacions socials i els serveis d’atenció a persones: el reconeixement de la situació de dependència o del grau de discapacitat.