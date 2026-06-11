El Barça presenta candidatura per acollir la final de la Champions 2029 al Camp Nou

El Barça ha presentat formalment davant la UEFA la seva candidatura per organitzar la final de la Lliga de Campions del 2029 a l'Spotify Camp Nou. El club, que es presenta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat i amb el suport de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), destaca que la ciutat comtal té una experiència "contrastada" en l'organització de grans esdeveniments internacionals.
La documentació presentada inclou les "garanties necessàries" per acreditar la capacitat organitzativa del club i de la capital catalana per acollir l'esdeveniment. El Barça i les institucions implicades resten ara a l'espera de la decisió final de la UEFA, que s'espera que es faci pública el darrer trimestre del 2026.
La final de la Champions 2029 serviria per presentar internacionalment el nou Spotify Camp Nou com un estadi "de referència mundial". En aquest sentit, el Barça subratlla que l'estadi reuneix "totes les condicions" per esdevenir l’escenari ideal d’una final i que ha estat reconegut històricament per la UEFA com un recinte "de la màxima categoria". A més, apunta que serà el més gran d'Europa per capacitat.
La remuntada èpica del Manchester United, l'última final europea al Camp Nou
L'última vegada que el Camp Nou va acollir una final de la Champions va ser el 26 de maig de 1999. Aquella nit, va quedar gravada a la història del futbol com una de les finals més dramàtiques, èpiques i inversemblants que s'han viscut mai. Els protagonistes van ser el Bayern de Múnic i Manchester United, que va capgirar un resultat advers amb dos gols als minuts 91 i 93 davant de més de 90.000 espectadors, per acabar aixecant l'orelluda amb una victòria per 1 gol a 2.
Les altres finals de la Champions a l'Estat
Si la UEFA tria finalment el Camp Nou per acollir la final de la Lliga de Campions el 2029, l'Estat encadenarà dues finals europees en tres anys. I és que la del 2027 ja ha estat adjudicada per al Metropolitano de Madrid. L'última va ser la del 2019, també al Metropolitano, que va guanyar el Liverpool de Jürgen Klopp.