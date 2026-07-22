Illa va convidar els catalans guanyadors del Mundial a la Generalitat però «no han pogut venir»

Salvador Illa va convidar els nou futbolistes catalans de la selecció espanyola al Palau de la Generalitat per fer-los una recepció institucional arran de la victòria al Mundial. Si bé, els jugadors no han pogut quadrar l'agenda i tot plegat no es produirà. Així ho ha explicat el mateix president al Ple del Parlament d'aquest dimecres. "No han pogut venir", ha lamentat.
Joan García, David Raya, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Marc Cucurella, Eric Garcia, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñóz han conquerit el títol més important del futbol de seleccions i han participat en totes les celebracions oficials de "la Roja", amb la rua per Madrid i els parlaments a la Cibeles com a moments més destacats. Si bé, no han pogut assistir a la Generalitat, on els grups parlamentaris s'han enfrontat pel rol de la institució envers el combinat espanyol.
Des del PP han intentat treure rendiment al triomf de la selecció espanyola i el seu president parlamentari, Alejandro Fernández, ha criticat que Illa ho celebrés mentre "el PSC veta que els jugadors catalans siguin rebuts pel Parlament". Davant d'això, el líder dels socialistes catalans ha revelat que els va oferir aquesta recepció a Palau. Fernández també s'ha referit a l'oficina de seleccions catalanes pactada amb ERC, que ha definit d'"una menjadora més".
També ha parlat sobre seleccions el diputat de la CUP, Dani Cornellà, que ha recordat al president català que va pactar el reconeixement de les seleccions esportives catalanes en el marc dels acords d'investidura amb ERC. "Es pensen que celebrant aquesta victòria ens faran ser espanyols i no és així. La seva selecció no arregla els trens, els serveis públics i la desinversió crònica a Catalunya", ha defensat Cornellà. Illa li ha respost: "Jo celebro que la selecció espanyola va guanyar un Mundial, que hi participaven nou catalans i crec que la immensa majoria de catalans se n'han alegrat. Si vostè no, ho respecto, però respecti vostè que pugui fer el que cregui".
Vandalitzen el mural de Ferran Torres amb el trofeu del Mundial
Mentrestant, al barri de Gràcia de Barcelona, el mural de l'artista TVBoy dedicat a Ferran Torres -qui va marcar el gol que va decidir el campió del Mundial- ha aparegut vandalitzat. "Volem seleccions catalanes", es pot llegir a sobre de la imatge del futbolista amb la copa del Món.
El mural ha aparegut modificat aquest dimecres al matí i encara no se sap qui és el responsable. La peça, que es troba al costat de la parada de metro Joanic, era un homenatge al gol de Torres i anava acompanyada d'una frase en anglès: "Making history!" ("Fent història!"). Poc després que l'artista publiqués a les seves xarxes socials les fotografies del mural, aquest ha aparegut, primer, tapat amb pintura blanca i una frase escrita: "Puta Espanya".
Després, algú ha esborrat la paraula "Puta" i només ha deixat la paraula "Espanya". Ara, com ha pogut confirmar Nació, l'última frase que es veu escrita és la que demana una selecció catalana. TVBoy ha compartit al seu compte d'Instagram un vídeo en què es pot veure com algú encaputxat pinta a sobre del seu mural "Puta Espanya". L'artista ha expressat a través de xarxes socials que continuarà pintant i que "no em feu por", en referència a les pintures que han aparegut al seu mural.