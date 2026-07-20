«Make Spain great again», la gorra «trumpista» de Ferran Torres en la celebració del Mundial

La celebració del segon Mundial de la selecció espanyola ha deixat moltes imatges virals a xarxes. Des dels balls de Lamine Yamal i Nico Williams, fins a les pancartes amb el rostre del germà petit de Lamine, o la gorra de Ferran Torres, autor del gol que va donar la victòria a Espanya contra l'Argentina a la final del Mundial 2026. El futbolista del Barça ha lluït una gorra amb el missatge "Make Spain Great Again", una adaptació de l'eslògan "Make America Great Again" popularitzat pel president dels Estats Units, Donald Trump.
El davanter valencià ha portat la gorra durant les celebracions posteriors al títol durant la rua pels carrers de Madrid. Abans, els jugadors han passat per la Zarzuela, on els ha rebut la família reial, i per la Moncloa, on han saludat al president del govern espanyol Pedro Sánchez. Després de conquerir el segon Mundial de la història de la selecció espanyola, els futbolistes internacionals han estat rebuts a Madrid amb una rua en autobús pels carrers de la ciutat i, segons la Delegació del Govern, més de dos milions de persones han sortit al carrer per celebrar la victòria i acompanyar els jugadors durant el recorregut.
Lamine Yamal ironitza amb la tangana de la final
La festa també ha servit per rebaixar la tensió després dels incidents que es van produir al final de la final contra l'Argentina. El partit va acabar amb una tangana entre jugadors de les dues seleccions, després que Leandro Paredes agafés pel coll Eric Garcia i Gavi intervingués per defensar el seu company. La FIFA ja ha obert una investigació per determinar si imposa sancions als implicats. Durant la rua, un aficionat ha mostrat una pancarta proposant que Gavi i Paredes s'enfrontessin en una futura edició de La Velada del Año, l'esdeveniment organitzat per Ibai Llanos i Lamine Yamal ha agafat el cartell i per ensenyar-lo a les càmeres entre les rialles dels seus companys, en una imatge que també s'ha fet viral.