Araujo deixa el Barça i marxa cedit al Liverpool

El Barça ha oficialitzat la cessió de Ronald Araujo al Liverpool per la temporada 2026/27. El central uruguaià i, fins ara, primer capità blaugrana després de la marxa de Ter Stegen a l'Ajax, marxarà del Camp Nou després de vuit anys al club. Segons diverses informacions, els anglesos assumiran la fitxa d'Araujo i es reserven una opció de compra de 55 milions d'euros.
"Estic molt feliç", ha declarat Araujo als mitjans del Liverpool, a més d'assegurar que aquest moviment és "ideal" per la seva carrera: "Estic molt content. Quan vaig saber que el Liverpool em volia, tot es va posar en marxa ràpidament". Als 27 anys, el central posarà rumb a la Premier League després de disputar 213 partits, marcar 14 gols i guanyar tres lligues, tres supercopes d'Espanya i dues copes del rei com a blaugrana.
Araujo va aterrar a Barcelona l'agost del 2018 i després d'un any al filial va pujar al primer equip on va acabar convertint-se en una figura clau i un dels capitans. Mermat per les lesions i l'estil de joc del Barça, però, les seves darreres actuacions, en especial a la Champions amb l'expulsió contra el PSG o l'errada davant l'Inter de Milà, van despertar crítiques entre l'afició en relació amb el seu nivell. De fet, el mateix Araujo va reconèixer no trobar-se en un estat òptim i, durant la darrera temporada, va fer una pausa per millorar la seva salut mental.