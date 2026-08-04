Aquestes són totes les novetats arbitrals que entren en vigor al futbol espanyol aquesta temporada

La temporada 2026/27 arrencarà durant aquest agost de la mà amb un paquet important de canvis en el reglament arbitral del futbol espanyol. El Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) ha fet públic el nou dossier amb les modificacions que s'aplicaran a totes les competicions estatals, la gran majoria després de provar-les al Mundial d'aquest 2026, amb l'objectiu d'agilitzar el joc, reduir les pèrdues de temps i millorar la coherència en les decisions arbitrals.
Una de les modificacions més substancials serà la que afecta les substitucions, amb l'objectiu de reduir les pèrdues de temps, especialment en els minuts finals dels partits. Quan un jugador sigui reemplaçat disposarà d'un màxim de deu segons per abandonar el terreny de joc pel punt més pròxim. Si supera aquest temps sense una causa justificada, com una lesió, el substitut haurà d'esperar un minut abans de poder entrar al camp, deixant temporalment el seu equip amb un jugador menys.
Reduir les pèrdues de temps
També amb l'objectiu de reduir les pèrdues de temps, el protocol de les lesions també s'ha modificat. Amb caràcter general, qualsevol futbolista que rebi assistència mèdica haurà d'esperar almenys un minut fora del terreny de joc abans de poder reincorporar-s'hi. Ara bé, el CTA estableix diverses excepcions, com l'assistència mèdica propiciada per una falta que acaba amb targeta o els xocs entre dos jugadors del mateix equip que requereixin atenció simultània.
A més, la International Football Association Board (IFAB) ha concedit el permís al CTA per participar en un assaig que estableix una nova normativa en relació amb els porters. A partir d'aquesta nova temporada, si un partit s'atura per una lesió del porter, l'entrenador haurà de designar immediatament un jugador de camp perquè abandoni el terreny de joc durant un minut després de la represa del partit.
Si el tècnic no escull cap futbolista durant els primers 10 segons des que l'àrbitre autoritza l'assistència mèdica, serà el mateix capità de l'equip qui haurà d'abandonar automàticament el camp. La mesura preveu, a més, tres excepcions clares: quan la lesió del porter és conseqüència d'una falta que comporta un tir lliure i requereix assistència mèdica immediata; quan es produeix una topada entre el porter i un jugador de camp que obliga a atendre'ls a tots dos; o quan el porter està sagnant.
Com ja ha passat durant el Mundial, el nou reglament també introdueix un límit de cinc segons en els serveis de banda i, si el jugador no posa la pilota en joc dins aquest termini, la possessió passarà automàticament a l'equip rival. Una norma similar s'aplicarà als serveis de porteria. Si el porter excedeix el temps permès, l'equip contrari disposarà d'un córner a favor.
El "cas Pubill"
Una de les jugades més polèmiques de la temporada passada va viure's durant l'anada dels quarts de final de la Champions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. En el partit d'anada, el porter matalasser Juan Musso va deixar la pilota a terra i la va passar amb el peu en direcció a Marc Pubill i el defensa va agafar la pilota amb la mà abans de jugar-la amb el peu per iniciar la jugada. Kovács, l'àrbitre del partit, va considerar que la pilota encara no estava en joc i, per tant, no era penal.
La nova normativa, però, dona la raó al Barça i especifica que si el porter posa la pilota en joc i un company la toca deliberadament amb la mà o el braç dins de l'àrea, la decisió correcta serà xiular penal. D'aquesta manera s'unifiquen els criteris i, si és el defensa qui vol executar el servei de porteria, ho haurà de fer sense que el porter hagi tocat prèviament la pilota.
El VAR amplia les seves competències
El Comitè Tècnic d'Àrbitres també amplia els supòsits en què pot intervenir el VAR i, partir d'aquesta temporada i com ja ha passat a la Copa del Món, podrà corregir confusions d'identitat en targetes, revisar segones targetes grogues concedides al jugador equivocat i intervenir en algunes situacions concretes relacionades amb serveis de cantonada concedits erròniament. A més, el document també actualitza els protocols d'intervenció del videoarbitratge per reforçar la coordinació entre l'àrbitre principal i la sala VOR.
El CTA, a banda, introdueix diversos ajustos tècnics que afectaran la interpretació de diferents accions durant els partits, com la modificació del criteri sobre les ocasions manifestes de gol (DOGSO), amb aclariments sobre quan una infracció comporta expulsió i quan només s'ha de sancionar amb targeta groga. També es redefineix el tractament del doble toc accidental en els llançaments de penal, que en determinats supòsits es repetirà en lloc de ser anul·lat directament.
La nova normativa, també incorpora nous criteris disciplinaris i els futbolistes que abandonin deliberadament el terreny de joc per protestar una decisió arbitral podran ser amonestats, igual que aquells que es tapin la boca mentre es dirigeixen als àrbitres amb la voluntat d'impedir que es pugui identificar el contingut de les seves paraules. A més, s'unifiquen els protocols que s'han de seguir en episodis de calor extrema, amb pauses obligatòries d'hidratació quan les condicions meteorològiques ho requereixin.