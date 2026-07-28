Laporta pateix una arrítmia i no viatja a Anglaterra amb el Barça

El president del Barça, Joan Laporta, no viatjarà finalment amb el club a Anglaterra després d'haver patit una arrítmia cardíaca. Laporta ha informat a través d'un comunicat a través de les seves xarxes socials que ha hagut de ser intervingut a causa d'una arrítmia, però que ja ha pogut resoldre's sense cap inconvenient. Així i tot, el president blaugrana no viatjarà amb els jugadors a Anglaterra on faran l'estada de pretemporada.
Amb l'absència de Laporta a Anglaterra, Rafa Yuste, vicepresident esportiu del club, assumirà la representació del Barça durant aquesta estada de pretemporada. També s'espera la presència de Deco com a director esportiu.
El president blaugrana ha volgut fer un comunicat per expressar el seu agraïment a tots els professionals que han treballat per revertir la seva arrítmia. "Tot ha anat bé!!! M'han revertit l'arrítmia!!! Torno a tenir el cor bategant de manera rítmica!!!! Molt agraït als grans mèdics/as, infermers/as i personal sanitari de l'Hospital de Barcelona, dirigits pel Dr. Jordi Morillas. Han fet un treball excel·lent", ha exclamat amb eufòria Laporta.
Missatge d'agraïment al club i a la ciutat
"A més de la seva saviesa i grans coneixements, el tracte humà és bondadós, comprensiu, ple de paciència i afectuós, dignificant la medicina i el jurament hipocràtic. Una prova més que a Barcelona i a Catalunya també fem molt bona feina i de màxima qualitat", ha celebrat a les seves xarxes.
Laporta també ha volgut dedicar unes paraules per al club: "Especialment també dels serveis mèdics del Barça, amb el Dr. Xavier Corbella al capdavant, i del meu cap de Gabinet, Manana Giorgadze, que han coordinat tot això amb molta eficiència. També el meu agraïment al Dr. Valentí Fuster i a tot el seu equip del Mount Sinai pels seus bons consells, que em van donar tranquil·litat, i al Dr. Brugada, per a recomanar-me el procediment a seguir per a revertir l'arrítmia. Finalment, vull agrair totes les mostres de suport i acompanyament dels meus fills, germans, familiars i amics. Moltes gràcies a tots, mai més ben aquest, de cor".