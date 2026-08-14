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Mor el ciclista britànic de 19 anys Finlay Tarling durant la Volta a Portugal

Esports

  • Finlay Tarling -

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Publicat el 14 d’agost de 2026 a les 19:50

El ciclista britànic Finlay Tarling, de 19 anys, ha mort aquest divendres després de patir un greu accident durant la vuitena etapa de la Volta a Portugal. Segons la cadena portuguesa RTP, el jove corredor hauria patit una col·lisió frontal amb un vehicle que circulava en sentit contrari i que no formava part de la cursa.

L’accident ha obligat a suspendre l’etapa quan faltaven uns 20 quilòmetres per a l’arribada. Tarling, nascut a Gal·les el 2006, formava part del NSN Development Team, l’equip de joves talents del conglomerat ciclista vinculat a Andrés Iniesta, i hi competia des de l’any 2025.

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