Mor el ciclista britànic de 19 anys Finlay Tarling durant la Volta a Portugal

El ciclista britànic Finlay Tarling, de 19 anys, ha mort aquest divendres després de patir un greu accident durant la vuitena etapa de la Volta a Portugal. Segons la cadena portuguesa RTP, el jove corredor hauria patit una col·lisió frontal amb un vehicle que circulava en sentit contrari i que no formava part de la cursa.\r\n\r\nL’accident ha obligat a suspendre l’etapa quan faltaven uns 20 quilòmetres per a l’arribada. Tarling, nascut a Gal·les el 2006, formava part del NSN Development Team, l’equip de joves talents del conglomerat ciclista vinculat a Andrés Iniesta, i hi competia des de l’any 2025.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nEsports\r\nLa Supercopa d'Espanya escull nou país\r\n\r\n