Messi deixa entreveure que es retira i s'acomiada del seu pare: «No sé com seguir sense tu»

"No sé què faré sense tu, no sé com seguiré". Són les paraules que Leo Messi ha escrit en una emotiva carta de comiat al seu pare, Jorge Messi, que ha compartit a través de les xarxes socials. El pare i representant de l'astre argentí va morir aquest passat divendres després d'una llarga malaltia, si bé la família no va concretar quina era l'afecció que patia ni des de quant estava malalt. Aquest dimecres, Leo ha publicat un escrit en què dedica unes paraules al seu pare i deixa entreveure que, en un futur no molt llunyà, es retirarà del futbol.
"Papa, encara no em crec que hagis marxat" comença dient Messi. "Se'm fa difícil imaginar que ja no et veuré més, que ja no parlarem més. Sé que estaves patint i que és el millor, però vas marxar molt d'hora. Encara ens quedava molt per gaudir junts", afegeix l'argentí.
Leo va estar a punt de guanyar el seu segon Mundial aquest passat juliol, però l'Argentina va perdre la final contra Espanya i el jugador es va quedar sense aixecar la copa i portar-la, de nou, fins al seu pare. "Cada cop que acabava un partit esperava i enyorava el teu missatge. Va ser llavors quan em vaig adonar que la situació era lletja de veritat. Tot i això, no parava de pensar a arribar el més lluny possible. Vam arribar a la final i no vas poder estar. Volia guanyar-la, però no vaig poder, les cames no em donaven per a més", recorda el jugador.
Després de recordar els últims moments que va viure amb el seu pare, Leo afegeix a la carta que no veu clar el seu futur com a futbolista i deixa entreveure que no queda massa temps per acabar la seva carrera professional. "Jo només jugava a futbol i ara tinc bastants dubtes que ho vagi a continuar fent per molt de temps", confessa. "Vas estar al meu costat des del principi, faltava molt poc per al final. Per què no vas aguantar una mica més i així acabàvem junts?", es pregunta.
"Et trobaré molt a faltar, però sempre estaràs present i, sobretot, en l'educació dels meus fills, perquè els ensenyo i educo com vosaltres vau fer amb mi. Descansa en pau i cuida'ns des de dalt com també ho feies aquí. Gràcies per tot", conclou Messi.