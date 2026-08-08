Mor el pare de Leo Messi als 68 anys

Jorge Messi, pare i representant de Leo Messi, ha mort aquest divendres als 68 anys en un hospital de Rosario, a l’Argentina, després d’una llarga malaltia, segons ha avançat Infobae. L’empresari feia temps que patia problemes de salut i, de fet, el passat 18 de juny la família va informar que es trobava sota seguiment mèdic i que "evolucionava favorablement", sense concretar el seu estat ni la malaltia en qüestió.
En aquell comunicat, la família també va expressar el seu "malestar" pels rumors i les especulacions que havien circulat sobre la salut de Jorge Messi i va demanar respecte per la seva situació. Finalment, l’empresari ha mort aquest divendres a Rosario, ciutat on va néixer i on ha estat acompanyat pels seus familiars durant els últims dies.
Jorge Messi ha estat una de les persones més importants en la trajectòria esportiva del seu fill Leo i, ja des de ben petit, el va acompanyar durant els seus primers passos en el futbol. Durant els primers anys de Leo Messi a Catalunya, Jorge, també amb el seu fill gran Rodrigo Messi, van romandre al seu costat mentre la resta de la família vivia a Rosario.
Amb el pas dels anys, Jorge Messi es va convertir en el representant del seu fill i va assumir un paper central en la gestió de la seva carrera, i va participar en la negociació dels seus contractes, traspassos i diferents acords comercials vinculats a la seva trajectòria i la seva imatge.