Ter Stegen marxa cedit a l'Ajax de Míchel

El capità del Barça, Marc-André Ter Stegen, jugarà cedit a l'Ajax d'Àmsterdam la temporada 2026-2027. Així ho ha confirmat el Barça, que no ha informat dels detalls de l'operació, tot i que diversos mitjans detallen que el club blaugrana assumirà la major part de la seva fitxa. \r\n\r\nTer Stegen es retrobarà amb Míchel Sánchez, amb qui ja va treballar la segona part de la temporada passada al Girona, tot i que el porter alemany es va lesionar poc després d'arribar. La seva sortida era una prioritat per a Hansi Flick, que no compta amb ell i té la porteria coberta amb Joan Garcia i Wojciech Szczęsny.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nEXCLUSIVA\r\n\r\nJaume Giró trenca definitivament amb Carles Puigdemont i es dona de baixa de Junts Ferran Casas i Manresa\r\n\r\n