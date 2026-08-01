Derrota d'Infantino: la FIFA renuncia a privatitzar els mundials

La FIFA fa marxa enrere i retira definitivament la seva proposta de privatitzar els mundials. Gianni Infantino, president de la institució, ha anunciat en un comunicat difós a les xarxes socials que finalment no tirarà endavant la iniciativa, després que la UEFA amenacés de donar suport a un boicot a abandonar totes les competicions.\r\n\r\n"Després d'escoltar atentament totes les opinions, ha quedat clar que el projecte ha generat divisions que, independentment del nivell de suport que hagi rebut, ja no afavoreixen l'objectiu plantejat en un primer moment", ha dit la FIFA.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLes trucades per violència masclista van créixer un 120% després que Espanya guanyés el Mundial Natàlia Pinyol\r\n\r\n