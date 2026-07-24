Adeyemi arriba amb la lliçó apresa: «Catalunya és diferent d'Espanya»

El nou jugador del Barça, Karim Adeyemi, ha començat amb bon peu la seva història al club blaugrana. En l'acte de presentació com a nou jugador del Barça, el davanter alemany ha demostrat les primeres mostres d'amor per Catalunya i ha destacat la singularitat dels catalans envers la ciutadania espanyola: "Tothom em deia que quan vens aquí te n'adones que és diferent del poble espanyol. Aquesta connexió amb Catalunya l'he sentit des del primer moment".
També ha deixat clar el seu compromís amb el club: "És el millor equip del món. És un club històric i des que soc petit he vist com a jugadors espectaculars han jugat aquí". Unes paraules que denoten un bon assessorament previ, tal com ha admès públicament, del mateix Hansi Flick: "Em va avisar que Catalunya i el Barça són únics".
Adeyemi, un reforç a petició de Flick
Quan Adeyemi jugava al Salzburg austríac, el seu primer club professional, Hansi Flick el va fer debutar a la selecció alemanya i el va convocar per jugar el Mundial del 2022, a Qatar. De fet, aquesta connexió Adeyemi-Flick ha estat determinant per tancar el seu fitxatge pel Barça, ja que el futbolista alemany explica que va rebre una trucada de l'entrenador culer per venir a jugar al Barça.
Què pot aportar Adeyemi a l'esquema de Flick?
Adeyemi destaca per la seva polivalència en atac. D'entrada, la seva posició de referència és l'extrem esquerra, ja que a la dreta hi ha Lamine Yamal. Ara bé, s'adapta a tots dos extrems i, fins i tot, també és capaç d'ocupar la posició de killer que durant quatre temporades ha ocupat Robert Lewandowski, que ha decidit marxar a la lliga americana, la Major League Soccer (MLS).