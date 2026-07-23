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El Barça fitxa Karim Adeyemi, un nou soldat per a Hansi Flick

Esports

L'extrem pocedent del Borussia Dortmund reforça la línia d'atac després de la sortida de Robert Lewandowski i haurà de recuperar el seu millor nivell

  • Karim Adeyemi, nou jugador del Barça -

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Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 13:30
Actualitzat el 23 de juliol de 2026 a les 13:39

El Barça i i el Borussia Dortmund han arribat a un acord pel fitxatge del davanter alemany, de pare nigerià i mare romanesa, Karim Adeyemi que signa com a jugador blaugrana fins al 2031. El jugador ja havia estat sota les ordres de Hansi Flick quan dirigia la selecció del seu país i va decidir convocar-lo i donar-li l’oportunitat de debutar amb el conjunt nacional.

Adeyemi destaca per la seva polivalència en atac. D'entrada, la seva posició de referència és l'extrem esquerra, però s'adapta a tots dos extrems. Fins i tot, també és capaç d'ocupar la posició de killer que durant quatre temporades ha ocupat  Robert Lewandowski, que ha decidit marxar a la lliga americana, la Major League Soccer (MLS).  

Tot i que és un jugador molt jove, de només 24 anys, Adeyemi té una trajectòria de llarg recorregut a l'elit. El seu primer club professional va ser el Salzburg austríac i allà va rebre l'oportunitat de Flick amb la selecció. Aquests últims quatre anys, però, els ha passat al Borussia Dortmund amb qui s’ha consolidat a la Bundesliga i també a la Champions, on ja acumula 48 partits (37 amb els alemanys i 11 amb el Salzburg). Dos d’ells, precisament contra el Barça, en la passada edició.

Adeyemi, segon reforç a la davantera del Barça

El davanter alemany es converteix en el segon fitxatge dels culers, seguit de l'anglès Anthony Gordon, que també ocupa les mateixes posicions que Adeyemi. Malgrat la popularitat de l'anglès a causa del seu bon Mundial, Adeyemi arriba amb força per sacsejar la competència en atac i fer del Barça de Flick un equip encara més competitiu que el de la temporada passada i intentar aconseguir 

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