Vandalitzen el mural de TVBoy de Ferran Torres amb el trofeu del Mundial: «Volem seleccions catalanes»

Només un dia després que l'artista TVBoy pintés un dels seus famosos murals de futbolistes dedicat a Ferran Torres -qui va marcar el gol que va decidir el campió del Mundial-, la peça ja ha aparegut vandalitzada. "Volem seleccions catalanes", es pot llegir a sobre de la imatge del futbolista amb la copa del Món que va pintar TVBoy.
El mural ha aparegut modificat aquest dimecres al matí i encara no se sap qui és el responsable. La peça, que es troba al costat de la parada de metro Joanic, era un homenatge al gol de Torres i anava acompanyada d'una frase en anglès: "Making history!" ("Fent història!"). Poc després que l'artista publiqués a les seves xarxes socials les fotografies del mural, aquest ha aparegut, primer, tapat amb pintura blanca i una frase escrita: "Puta Espanya".
Després, algú ha esborrat la paraula "Puta" i només ha deixat la paraula "Espanya". Ara, com ha pogut confirmar Nació, l'última frase que es veu escrita és la que demana una selecció catalana. TVBoy ha compartit al seu compte d'Instagram un vídeo en què es pot veure com algú encaputxat pinta a sobre del seu mural "Puta Espanya". L'artista ha expressat a través de xarxes socials que continuarà pintant i que "no em feu por", en referència a les pintures que han aparegut al seu mural.
Un altre mural del Mundial vandalitzat a Gràcia
A més d'aquest, també ha aparegut vandalitzat un altre mural, dedicat a Lamine Yamal i Messi, a Gràcia i pintat per l'artista @axel_colours. A sobre de la peça en què surten els dos futbolistes junts, es pot veure escrit: "A Gràcia només Club Esportiu Europa. Contra el futbol modern".