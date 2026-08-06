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El Barça descarta jugar al Marroc per la crisi de Ceuta

Esports

  • El primer equip del Barça entrenant durant la pretemporada -

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Publicat el 06 d’agost de 2026 a les 21:03

El Barça ha informat que descarta la possibilitat de disputar un partit amistós a Tànger, al Marroc, per la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha anunciat aquest dijous al vespre, a través d'un comunicat, en què apunten que "davant el context d’incertesa actual, el FC Barcelona considera que, en aquests moments, no es donen les circumstàncies adequades per a la celebració d’aquest partit".

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