El Barça descarta jugar al Marroc per la crisi de Ceuta

El Barça ha informat que descarta la possibilitat de disputar un partit amistós a Tànger, al Marroc, per la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha anunciat aquest dijous al vespre, a través d'un comunicat, en què apunten que "davant el context d’incertesa actual, el FC Barcelona considera que, en aquests moments, no es donen les circumstàncies adequades per a la celebració d’aquest partit".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nNoranta anys de l'assassinat de Josep Sunyol, el president del Barça que mereix més memòria Lluís Girona Boffi\r\n\r\n