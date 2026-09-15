La UEFA atorga la final de la Champions al Camp Nou

Ja és oficial. La UEFA s'ha decantat per l'Spotify Camp Nou com l'estadi escollit per acollir la final de la Champions de la temporada 2028/29. L'estadi del Barça, que per aquella data ja estarà del tot enllestit després d'anys d'obres, serà l'escenari de la final de la Lliga de Campions després que el passat mes de juny el club, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, presentés la candidatura per fer-ho i aquest dimarts hagi rebut el vistiplau definitiu de la UEFA.
D'aquesta manera, el Camp Nou s'ha imposat a la candidatura de Wembley, a Londres, que s'erigia en el gran rival a batre. La decisió s'ha produït aquest dimarts en una reunió institucional del Comitè Executiu de la UEFA a la ciutat grega de Tessalònica i comporta que l'estadi del Barça torni a acollir una final de la màxima competició continental 30 anys després de la disputada el 1999 entre el Manchester United i el Bayern de Múnic, que va acabar amb triomf anglès (2-1). Anteriorment, el Camp Nou també va ser escenari de la final de la Copa d'Europa del 1989, en la qual el Milà es va imposar a l'Steaua de Bucarest per 4 gols a 0.
La presentació internacional del nou Camp Nou
Concretament, el partit es disputarà el 2 de juny del 2029 i l'organització per part del Barça suposa un reconeixement de l'estadi com un dels més grans i de referència del futbol mundial i posa en valor la seva capacitat per acollir els esdeveniments esportius internacionals de màxim nivell. També reforça el posicionament de Barcelona i Catalunya com a referents internacionals en l’organització de grans esdeveniments esportius, tal com ho ha destacat el regidor d'Esports barceloní, David Escudé.
Acollir un esdeveniment d'aquestes característiques, per la seva repercussió mediàtica i futbolística, era un dels objectius de la directiva de Joan Laporta de cara a presentar el nou Spotify Camp Nou al món. El conjunt blaugrana ja ha començat a fer partits a casa després d'un breu exili a Montjuïc -forçat per les obres-, però l'estadi encara no està enllestit del tot i es preveu que l'hagi de tornar a abandonar per la construcció de la coberta. Si les previsions no fallen, però, de cara a la cita de 2029, l'estadi ja estarà del tot acabat.
La final al Camp Nou arribarà en un moment propici
El moment també serà propici des del punt de vista esportiu, ja que la jove plantilla de Hansi Flick arribarà madura i en una edat ideal per al rendiment futbolístic. Pel que fa als més joves, Lamine Yamal tindrà 21 anys, Pau Cubarsí, Marc Bernal i Xavi Espart, 22. En una etapa de màxim rendiment, hi haurà Gavi (24), Pedri (25), Fermín López (26), Karim Adeyemi (27), i Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, que en tindran 28.