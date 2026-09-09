El Barça arrasa el Feyenoord en la primera jornada de Champions

El Barça s'ha estrenat a la Champions per la porta gran. En la primera jornada de la Lliga de Campions de la temporada, els blaugrana s'han imposat aquest dimecres a la tarda al Feyenoord de Rotterdam amb un 5-1 en un partit marcat per la pluja i un domini de la pilota a favor del Barça.
Només al minut 3, Raphinha ha marcat el primer dels 5 gols que el Barça ha aconseguit colar en total als de Rotterdam. Després d'alguns intents de Lamine Yamal, i amb la pluja que no acabava d'afluixar, ha sigut Adeyemi qui ha encaixat el segon xut del partit al minut 21. Amb només un minut d'afegit, els blaugrana han marxat al descans amb el marcador a favor.
A la segona part, Raphinha no n'ha tingut prou i ha marcat el seu doblet del dia. Pocs minuts després, els del Barça s'han emportat un ensurt amb un xut de Ferri que, finalment, el VAR ha revisat i ha anul·lat perquè estava en fora de joc. I ha sigut al minut 77 quan, en el primer partit en què lluïa el braçalet de capità, Lamine Yamal ha anotat el 4-0.
Tot i que llavors els del Feyenoord han aconseguit marcar un gol, que ha xutat Steijn, ràpidament els blaugrana han tornat a sumar un gol més amb el primer de Gabriel Jesús, deixant el marcador final amb un sòlid 5-1.