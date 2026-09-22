Un menor marroquí travessa l'estret de Gibraltar des de Ceuta amagat als baixos de l'autobús del Reial Valladolid

Un menor d'edat que va arribar a Ceuta el 30 de juliol juntament amb unes 60.000 persones més i que estava a la ciutat autònoma des d'aleshores a l'espera que es resolgués la seva situació va travessar aquest diumenge l'estret de Gibraltar amagat als baixos de l'autocar del Reial Valladolid de futbol. El noi va ser auxiliat a Jerez de la Frontera i ara està sota la tutela de la Junta d'Andalusia per passar a rebre atenció en un centre de protecció de menors.
El Reial Valladolid va desplaçar-se al nord d'Àfrica per disputar el partit corresponent a la sisena jornada de la Segona Divisió i, en un moment del viatge de tornada, el jugador Ivan Alejo va sentir crits d'auxili provinents de l'autocar oficial en què viatjaven. En aquell moment, es trobaven a l'altura de Jerez de la Frontera, a l'extrem sud de la península Ibèrica, i ja havien completat 45 minuts de travessa marítima en ferri i més d'una hora de trajecte per l'autovia.
Segons han confirmat fonts oficials a Europa Press, era de nit i el menor s'havia amagat a la part inferior de l'autocar durant el transcurs del partit. Quan l'equip va sortir de l'estadi Alfonso Murube, cap integrant de la plantilla ni el conductor van veure el noi i van iniciar la marxa amb normalitat. Després de gairebé dues hores de viatge, el menor no va poder aguantar més i va cridar per demanar ajuda.
Els futbolistes el van sentir i van alertar que hi havia una persona agafada a l'eix de les rodes de l'autocar, per la qual cosa el conductor va efectuar una parada de manera immediata. Va ser aleshores quan van veure que es tractava d'un menor d'edat i van alertar a emergències, que el van rescatar i atendre amb l'ajuda del metge del club fins que va arribar l'ambulància, tal com informa el mateix Valladolid.
Actualment, el noi està al centre de menors d'Algesires i està tutelat per la Junta d'Andalusia. Una Junta que, com la resta de governs autonòmics del PP, es nega a acceptar el repartiment dels menors arribats des del Marroc que proposa el govern espanyol i que demana el govern de Ceuta, també del PP.
La crisi de Ceuta arriba també al futbol professional
Amb aquest cas, la crisi migratòria i humanitària de Ceuta ha impregnat també el futbol professional. Després de dies de polèmica amb Kylian Mbappé, Vinícius Jr i Ibrahima Konaté per desobeir el Reial Madrid i negar-se lluir la samarreta de suport a la població ceutí promoguda per l'Associació Valenciana d'Empresaris, ara ho fa d'una manera més crua.
Amb la participació de l'AD Ceuta a la Segona Divisió de futbol professional, l'entrada i sortida dels equips visitants es converteix en un trajecte crític per al control fronterer. De fet, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha suspès un partit amistós de la selecció masculina sub-21 en considerar que no reunia les condicions de seguretat suficients.