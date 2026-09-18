Lamine Yamal denuncia el racisme que ha patit al camp: «La gent és indirectament racista amb tu»

Lamine Yamal ha estat el focus de diversos episodis de racisme al camp. El de Rocafonda, però, ha denunciat públicament les situacions en què algunes persones al camp l'han dit "negre" o "moro" en l'entrevista al programa Universo Valdano, de Movistar Plus Deportes, presentat per Jorge Valdano. L'estrella del Barça ha explicat que ha patit racisme directament "mil vegades".
La conversa, que s'emet aquest divendres 18 de setembre a les 21 hores, parla sobre la trajectòria i les experiències futbolístiques de l'estrella blaugrana. En una part de l'entrevista, Valdano li pregunta a Lamine sobre les actituds racistes al camp i, aquest, li respon ferm: "La gent indirectament és racista amb tu, però potser no se n’adona. Molts comentaris, moltes mirades... són racistes i no se n’adonen", afirma el futbolista.
Tot i que el jugador assenyala que aquestes actituds no sempre són conscients, no les justifica. "Soc negre, no soc de cap color, una altra cosa és que estigui bé o malament perquè m’ho diu de manera despectiva", explica Lamine, qui reflexiona sobre la "falta de respecte" que implica que una persona que ha pagat per veure el partit tingui actituds racistes al camp.
Els insults al Bernabéu durant el Clàssic
Un dels exemples que comenten en l'entrevista és el d'un Clàssic que va jugar al Santiago Bernabéu en què un sector de la grada va cridar insults racistes contra ell i Raphinha. Segons explica, la seva reacció davant d’aquells comentaris va sorprendre algunes persones. "Jo he sortit d'un lloc en el qual, no és que estigui assumit, perquè el que està malament mai es pot assumir, però no et molesta", explica el jugador de Rocafonda, tot i remarcar que això no significa que siguin acceptables.
Lamine fa referència al partit de Lliga entre el Reial Madrid i el Barça que es va jugar el 26 d’octubre de 2024. Durant el joc, que va acabar en un 0-4 pel Barça, algunes persones van cridar "Puto negre!", "Puto moro!" o "Mena de merda!". Per aquesta situació, la policia espanyola va detenir tres persones que van proclamar manifestacions xenòfobes que, segons el cos policial, atemptaven contra la dignitat i la integritat moral dels futbolistes als quals es dirigien, Lamine Yamal, Balde i Raphinha.