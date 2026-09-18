Les instal·lacions provisionals de l'Escola Judicial a la Ciutat de la Justícia estan preparades per acollir la macroconvocatòria de 500 nous jutges que ha convocat el Ministeri de Justícia, dels quals 91 seran per Catalunya. Així ho han certificat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, en una reunió aquest divendres a Palau. Els dos governs han aprofitat l'anunci per refermar la bona sintonia i exhibir els èxits de la col·laboració institucional, i Illa ha ressaltat la importància que els nous jutges d'arreu de l'Estat es formin a Catalunya per entendre la realitat social, la cultura i la manera de fer del país. La judicatura, de fet, és un dels àmbits on costa més que es parli en català, com s'ha evidenciat aquesta setmana en el judici de Roger Español.
"Mentre avancen les obres de la seu de Vallvidrera, les instal·lacions provisionals ja estan preparades per acollir les macroconvocatòries del Ministeri i això suposarà l'arribada de 500 nous jutges", ha afirmat el president Illa. Per al Govern, això és important, i considera que tenir l'escola judicial a Catalunya és un fet rellevant per Catalunya i Espanya. Per què? Perquè els nous jutges que exerciran arreu de l'Estat "entendran" Catalunya. "Els futurs jutges es formaran coneixent la nostra realitat social, la nostra manera de fer i de ser, i també la nostra llengua", ha afirmat Illa davant del ministre i del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Tot plegat, a l'espera que arribin els 91 jutges previstos per aquest any, i també els 90 de l'any vinent, que han de descongestionar els jutjats i facilitar la lluita contra la multireincidència.
D'altra banda, la Generalitat també convocarà 50 noves beques per persones que vulguin fer oposicions de jutge, fiscals o lletrats, amb l'objectiu que la carrera judicial no sigui només per a famílies riques. "No hi ha justícia sense professionals que representin la pluralitat de la societat", ha dit Illa. L'última promoció, de 121 membres, estava integrada majoritàriament per dones -un 70%- i sense vincles amb la judicatura. Quatre de cada deu integrants venien de famílies en les quals no hi havia cap persona amb estudis superiors. De mitjana, els nous jutges tenen 29 anys i han estat més de cinc anys preparant l'oposició. Aquestes noves beques es complementaran a les que també ha anunciat el ministre Bolaños, que previsiblement beneficiaran un centenar de persones a Catalunya.
Pla contra la multireincidència "fins que faci falta"
Sobre la multireincidència, que preocupa especialment el Govern, tant Illa com Bolaños s'han compromès a renovar el pla de xoc que hi ha vigent actualment, i que en principi hauria d'acabar aquest desembre. El ministre s'ha compromès a allargar "fins que faci falta". "Estem disposats a ampliar el reforç dels jutjats per resoldre la multireincidència el temps que calgui", ha afirmat. El 2024, els judicis trigaven 8 mesos a fixar-se i, ara, es calendaritzen 10 dies després del delicte. També han augmentat significativament les sentències. Per tot plegat, el ministre ha tret pit d'haver "abordat amb eficiència el problema de la multireincidència Barcelona". "Podem dir que Catalunya, avui, funciona millor", ha afirmat.
El president també ha reivindicat la importància de la seguretat. "Cada dia que passa, Catalunya és més segura", ha assegurat. Segons les dades que ha traslladat, es cometen menys delictes (-8,7%) i cauen els delictes contra el patrimoni, els furts i els robatoris. A Barcelona, també baixa la criminalitat en general (-11,2%) i la multireincidència (-15,9%). "Amb la seguretat no s'hi juga ni es manipula, no ho permetrem", ha advertit el president, en un moment en què l'extrema dreta vol presentar Catalunya com un país més insegur que mai. Illa ha insistit que no es pot jugar amb "la por de la gent" i que la seguretat es defensa "amb dades, feina i respecte a les institucions".