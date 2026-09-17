El Barça descarta Revolut com a espònsor per la nova campanya amb Luís Figo

Un mes després de l'inici de la Lliga, en què el Barça ja va amb tres punts d'avantatge sobre el Madrid, comencen els mal de caps per trobar un nou patrocinador financer pel club. El contracte amb CaixaBank, que fins ara havia estat l'espònsor dels blaugranes, fa més d'un any que ha expirat i cap de les dues parts ha concretat una renovació.
En aquest sentit, el club ha considerat altres opcions. Una d'elles és el banc digital Revolut, que actualment és espònsor del Manchester City i del Como. Tot i que és una opció que encara està valorant-se, ja ha esclatat la primera polèmica al voltant d'aquesta possible col·laboració.
L'operació no es durà a terme perquè una de les cares visibles de Revolut és un exblaugrana que l’any 2000 va protagonitzar un controvertit traspàs al Reial Madrid: Luís Figo. Així ho ha explicat el pòdcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio, en què s'assegura que Revolut no serà el pròxim espònsor del club perquè la nova campanya publicitària de Revolut té com a protagonista a Figo.
De fet, els anuncis de la campanya fan referència al seu traspàs al Madrid, fet que no ha fet molta gràcia a l'entitat blaugrana. Davant d’aquesta situació, el Barça ha descartat la proposta de Revolut i manté oberta la recerca d’un patrocinador financer.
L'anunci de Revolut de Figo
El banc digital va llançar el maig de 2026 una campanya publicitària protagonitzada per Luís Figo sota el lema "Fes-lo pels teus diners. Canvia't a Revolut", jugant amb la polèmica del seu històric i recordat canvi del Barça al Reial Madrid. El missatge de l'anunci pretén animar als usuaris a deixar enrere els prejudicis i canviar-se de banc, igual que va fer Figo l'any 2000. En un dels anuncis, de fet, l'exfutbolista apareix mirant l'aplicació de Revolut mentre rep una transferència de 61 milions, fent una al·lusió directa a les xifres del seu fitxatge.