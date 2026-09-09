La policia espanyola expedienta els agents que van agredir un aficionat del Barça amb una estelada a Elx

La Policia Nacional espanyola ha obert un expedient sancionador als agents que van colpejar un aficionat del Barça menor d'edat que duia una estelada a Elx per una presumpta falta greu o molt greu, tal com ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sessió de control del Congrés d'aquest dimecres. Marlaska ha afirmat, a més, que l'actuació policial no va estar justificada "de cap manera" i ha defensat que l'estelada és un "símbol absolutament legítim".
Al seu torn, la diputada de Junts al Congrés Marta Madrenas ha criticat l’“obsessió” de la policia espanyola amb els aficionats de futbol que porten estelades als partits. “A Elx, un menor del Barça reduït i brutalment colpejat per la policia per portar una estelada, i ara a Alcorcón, un jove de l’Europa de 20 anys el separen dels companys, l’agafen pel coll, el tiren a terra, el colpegen i fan el possible perquè ningú ho vegi”, ha denunciat. Tanmateix, ha reclamat a Marlaska una “instrucció elemental” als agents sobre aquest tema.
Per això, Madrenas ha demanat posar càmeres personals als agents i "qui s'excedeixi que ho pagui". També li ha retret les infiltracions policials en moviments socials o independentistes o el manteniment de la llei mordassa. "O no sap controlar la seva policia i és un inútil o ja li va bé el que fan i n'és còmplice", ha reblat, alhora que ha defensat que Marlaska no pot continuar al capdavant d'Interior.
Marlaska, per la seva banda, ha replicat que el govern espanyol ha actuat quan s’han detectat actuacions policials injustificades i ha remarcat que portar banderes és “absolutament legítim en un estat de dret”. En canvi, sobre l'actuació policial contra un aficionat de l'Europa a Alcorcón que també duia una estelada, el ministre ha dit que els fets són "diferents".