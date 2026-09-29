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Vox troba «ridícules» les propostes d'Illa en habitatge i vaticina que aniran a parar «a mans d'estrangers»

Política

  • Joan Garriga, portaveu parlamentari de Vox, aquest dimarts al Parlament -

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Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 18:52
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 18:58

Joan Garriga, portaveu parlamentari de Vox, ha carregat amb duresa contra el discurs de Salvador Illa en el debat de política general. "Parla d'Ucraïna i no de Ceuta", ha apuntat Garriga, que ha indicat que el president té "molt morro" per dir que hi ha un problema d'habitatge quan fa vuit anys que el PSOE és a la Moncloa. "Ens prenen el pèl", ha indicat el portaveu parlamentari de Vox, que ha culpat els socialistes, els "comunistes" i els "separatistes" de la crisi habitacional. "Les mesures no són suficients, són ridícules", ha remarcat el dirigent de l'extrema dreta, que ha vaticinat que els nous fons aniran a parar "en mans d'estrangers"

 

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